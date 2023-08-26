В центре Ярославля представили новую версию "Евгения Онегина"

Спектакль дал старт проекту "Большой концерт"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Музыкально-драматический спектакль "Евгений Онегин" в авторской версии народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета и режиссера Ильи Ильина представили на площади в центре Ярославля. Мероприятие дало старт проекту "Большой концерт".

"На Советской площади Ярославля в окружении великолепного храма и памятников архитектуры запустили не менее красивый проект - "Большой концерт". Мы задумали его весной 2023 года с Юрием Абрамовичем Башметом. Суть проекта в том, чтобы проводить значимые культурные мероприятия на открытом пространстве, так их сможет посещать гораздо больше людей. Сегодня на музыкальный спектакль "Евгений Онегин" с участием знаменитых артистов, солистов и музыкантов ведущих театров и опер России, в том числе нашего ярославского хора, собралось около 8 тыс. человек", - написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона поблагодарил Башмета за возможности, которые он открывает перед молодыми музыкантами, и за внимание к региону. Евраев сообщил, что после реконструкции стадиона "Шинник" в Ярославле на его площадях также будут проводиться музыкальные мероприятия. Стадион сможет вмещать до 20 тыс. человек.

В ходе выступления отрывки из романа Александра Пушкина прочитали народный артист России Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова. Фрагменты "лирических сцен" оперы Петра Чайковского исполнили солисты Молодежной труппы Большого театра России и Мариинского театра. В исполнении приняли участие симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета и артисты Филармонической хоровой капеллы "Ярославия" (художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Контарев).

Как отметили в пресс-службе Русского концертного агентства, для Башмета "Евгений Онегин" - знаковое произведение. Он с детства слушал оперу Чайковского в театре, арии из оперы исполнял его отец.