Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден

Ему было 72 года

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Британский гитарист Берни Марсден, известный как один из основателей рок-группы Whitesnake, умер на 73-м году жизни. Об этом говорится в распространенном заявлении семьи музыканта.

"Мы с грустью делимся новостями, что Берни Марсден умер. Берни мирно покинул нас в четверг вечером, рядом с ним находились его жена Фрэн и дочери Шарлот и Оливия. Берни сохранил свою любовь к музыке, написанию текстов и записям до самого конца", - говорится в заявлении.

Соболезнования в связи со смертью гитариста выразил и солист Whitesnake Дэвид Ковердейл. "Все мои мысли и молитвы о его любимой семье, друзьях и поклонниках. По-настоящему веселый, одаренный человек, с которым я имел честь быть знакомым и находиться на одной сцене. Упокойся с миром, Берни", - написал Ковердейл в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечает телеканал Sky News, родившийся в 1951 году в Бакингеме (графство Бакингемшир) Марсден с юного возраста играл в различных группах. В 1978 году вместе с бывшим вокалистом группы Deep Purple Ковердейлом он основал Whitesnake. Марсден сыграл большую роль в творчестве коллектива, одними из самых известных композиций которой остаются Here I Go Again и Fool For Your Loving.