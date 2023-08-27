В Роскино заявили, что отечественное кино в новых реалиях чувствует себя увереннее

Врио генерального директора Роскино Екатерина Наумова рассказала, что российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а также активнее экспортируется в Латинскую Америку

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Отечественная киноиндустрия в 2023 году активнее выходит на новые рынки и чувствует себя более уверенно, несмотря на все внешние вызовы. Российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а также активнее экспортируется в Латинскую Америку. При этом контент из России, особенно анимационный, продолжают покупать в странах Европы и США, рассказала ТАСС в День российского кино врио генерального директора Роскино Екатерина Наумова.

Уже второй год подряд российский кинематограф переживает непростой период, вызванный санкционной политикой стран Запада. При этом Роскино расширяет границы отечественного кино, открывая для него новые кинорынки, страны и новых зрителей. "В 2023 году российская киноиндустрия все активнее выходит на новые рынки и чувствует себя более уверенно в новых реалиях. Можно отметить успехи российского контента в ОАЭ, Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Турции, отмечается и положительная динамика экспорта в Латинскую Америку. При этом российский контент, особенно анимацию, продолжают покупать в Европе и США", - сказала руководитель организации.

Наумова отметила, что со своей стороны Роскино способствует развитию бизнес-связей российской индустрии с покупателями контента за рубежом, организуя участие отечественных компаний в международных кинорынках. В частности, в этом году российская киноиндустрия была представлена на вьетнамском рынке Telefilm Vietnam и китайском SIFF Market. До конца года Россия планирует принять участие в кинорынках TIFFCOM (Япония), DICM (ОАЭ) и FILM Bazaar (Индия).

Еще одним важным и уже многолетним проектом по продвижению бренда российского кино за рубежом является Russian Film Festival (RFF), более известный как "Дни российского кино за рубежом", организованный Роскино при поддержке Министерства культуры РФ. Формат Russian Film Festival включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия. Только в 2022 году показы в рамках этого проекта посетили почти 5,5 млн человек, российское кино увидели в 19 странах мира - от Азии и Ближнего Востока до Латинской Америки и Австралии.

"Сегодня, в День российского кино 27 августа, одновременно в разных точках земного шара проходит несколько мероприятий, где показывают наши новые российские фильмы и анимацию. Russian Film Festival проходит сейчас в индийском Варанаси, фестиваль RFF также стартует сегодня в Китае, в Хэйхэ, и пройдет в течение недели еще в двух китайских городах, Пекине и Сучжоу. Кроме того, в Бразилии на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte до конца августа проходят показы российских фильмов под брендом Russian Film Festival. Мы получаем большое количество позитивных откликов публики, к нам на показы приходят не только обычные зрители, но и местные кинематографисты, продюсеры, сценаристы, и все они говорят о желании сотрудничать с Россией, делать совместные проекты, - сказала Наумова. - Все эти факты говорят сами за себя, наше кино и анимация вызывают большой интерес в странах Азии, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке и странах СНГ".

День российского кино ежегодно отмечается в стране 27 августа.

Продвижение российских кинолокаций

Наумова также отметила, что в этом году для развития индустриального диалога и содействия копродукции Роскино совместно с Минкультуры РФ запустило проект Filming Locations in Russia - "Продвижение российских регионов как кинолокаций". Для зарубежных кинопродюсеров организовали несколько локационных туров по России. Так, с локациями для съемок в Москве, Подмосковье и Сочи уже ознакомились продюсеры из Индии, представители Узбекистана, Киргизии, Белоруссии познакомились с площадками в Калининградской области, иранская делегация нанесла визит в Москву, а кинематографистам из Южной Кореи организовали тур в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"В эти дни в Санкт-Петербурге проходит локационный тур для кинематографистов Ирана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Подчеркну, что во время таких туров Роскино инициирует деловые встречи с российскими кинематографистами, региональными кинокомиссиями и администрациями, посещение российских кино- и анимационных студий. На встречах обсуждаются перспективы сотрудничества и копродукции, обмен опытом", - рассказала врио гендиректора Роскино.

В День российского кино она пожелала всем участникам отечественной киноиндустрии уверенности в собственных силах, расширения горизонтов и новых работ, в том числе и совместных проектов с зарубежными кинематографистами. "Считаю, что индустрия будет и дальше уверенно осваивать новые рынки, а Роскино со своей стороны будет продолжать помогать отрасли - реализовывать инициативы, которые способствуют развитию индустриальных связей", - заключила Наумова.

О Дне российского кино

Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, до распада СССР назывался "День советского кино". Именно 27 августа 1919 года председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет "О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения".