В Румынии открылся международный музыкальный фестиваль имени Джордже Энеску

С 27 августа по 24 сентября в концертных залах Бухареста выступят более 3,5 тыс. музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран

БУХАРЕСТ, 27 августа. /ТАСС/. Румынской рапсодией Джордже Энеску в исполнении оркестра столичной филармонии в Бухаресте открылся 26-й международный музыкальный фестиваль, носящий имя этого выдающегося румынского композитора.

Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы удовлетворить вкусам всей публики, сказал на пресс-конференции накануне художественный директор фестиваля румынский дирижер Кристиан Мэчелару. "Нужно, чтобы фестиваль открыл двери очень широкой публике, и нужно, чтобы он продолжал традицию исполнения в Румынии неизвестных прежде произведений, - подчеркнул он. - В этом году вы найдете это равновесие в программе фестиваля".

В период 27 августа - 24 сентября в крупнейших концертных залах Бухареста выступят более 3,5 тыс. музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран. Программа этого года включает шесть тематических серий концертов, в том числе "Крупнейшие оркестры мира", "Энеску и современники", "Концерты для семей и детей".

На бухарестском фестивале выступят оркестр Венской филармонии, Королевский оркестр "Консертгебау" из Амстердама, Национальный оркестр Франции, оркестр "Тонхалле" из Цюриха, Лондонский симфонический оркестр. На сцену поднимутся дирижеры Зубин Мехта, Лоуренс Фостер, Владимир Юровский. Среди солистов - молдавско-швейцарская скрипачка Патрисия Копачинская, французский виолончелист Готье Капюсон, китайская пианистка Юя Ван.

Международный фестиваль имени Джордже Энеску (1881-1955) является одним из самых престижных в Европе. Его называют важнейшим культурным событием Румынии и международным брендом страны. Впервые фестиваль был проведен в 1958 году, затем был прерван в 1970-е годы и возобновлен в 1989-м. Фестиваль организуется в нечетные годы, а в четные в Бухаресте проводится международный конкурс.

Энеску - выдающийся румынский композитор, дирижер, скрипач, педагог. Он глава национальной композиторской школы ХХ века, классик румынской музыки. Энеску - автор оперы "Эдип", трех симфоний, двух Румынских рапсодий, принесших композитору мировую славу. Он был педагогом и воспитателем, другом и вторым отцом для выдающегося американского скрипача и дирижера Иегуди Менухина (1916-1999).