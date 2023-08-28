Продюсерский центр Originals Production будет снимать сериалы эксклюзивно для Okko

В рамках сотрудничества предусмотрены съемки 17 сериалов различных жанров в год

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko подписал контракт с продюсерским центром Originals Production, в рамках которого для видеосервиса будет сниматься не менее 17 сериалов в год. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Okko.

"Okko подписал договор на эксклюзивное производство сериалов с продюсерским центром Originals Production. В рамках сотрудничества Originals Production будут создавать для Okko не менее 17 сериалов различных жанров в год", - рассказали в пресс-службе.

Originals Production - продюсерский центр, который объединяет и сотрудничает с продакшн-компаниями и продюсерами, среди которых Артур Джанибекян, Валерий Федорович и Евгений Никишов ("Место силы"), Вячеслав Дусмухаметов (Norm Production), Валерий Тодоровский ("Мармот-фильм"), Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев (MEM Cinema Production), Александр Плотников ("LookFilm") и другие.

Первыми проектами Originals Production для Okko в рамках сотрудничества станут сериалы "ФГУП "Луч" ("Место Силы" и LookFilm), "Тетка" (Norm Production), "Взрослые" ("Мармот-фильм") и "Суета" (Decon Studio).

"Основная борьба за качество контента переходит на платформы, которые смело экспериментируют и задают тренды. Создавать лучший контент для Okko - интересная и амбициозная задача", - привели в пресс-службе слова продюсера Originals Production Артура Джанибекяна.