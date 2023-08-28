В Казани пройдет фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция"

Его проведут с 15 по 24 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры "Артмиграция" пройдет в Казани с 15 по 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба проектов Союза театральных деятелей России, который является инициатором и организатором смотра.

"Уверен, что "Артмиграция" займет важное место в культурной жизни Татарстана и на время ее проведения Казань превратится в столицу молодежного театрального движения всей нашей большой страны", - привели в пресс-службе слова председателя союза Александра Калягина.

Участниками форума станут региональные театры "с талантливыми и готовыми к творческими экспериментам постановщиками, чей возраст не превышает 40 лет", отметили организаторы. Свои работы представят коллективы из Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Перми, Новосибирска, Томска, Краснодара, Кирова, Красноярска, Нижнего Новгорода и Казани.

Для основной программы отобрали семь спектаклей, создатели которых ищут новые пути в театральном искусстве. Еще четыре постановки предназначены для юных зрителей. В частности, в афишу вошел digital-спектакль, объединяющий шекспировского "Гамлета" с романом "Цемент" Федора Гладкова, и пародийная опера, соавтором которой выступила нейросеть. Участников также ждут лекции, мастер-классы, экскурсии и презентации.

До 2022 года местом проведения фестиваля была Москва. Но затем решили проводить его в разных регионах. В 2022 году смотр состоялся в Екатеринбурге. Проект реализуется при поддержке Минкультуры России и позволяет увидеть спектакли из разных уголков страны.