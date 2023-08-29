В конкурс фестиваля "Маяк" вошли новые фильмы Серзина, Мульменко и Давыдова

Кинофестиваль пройдет в Геленджике

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Девять игровых полнометражных фильмов вошли в конкурсную программу кинофестиваля "Маяк", который впервые пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября. В конкурсе представлены фильмы Семена Серзина, Любови Мульменко, Дмитрия Давыдова и других российских режиссеров, сообщили в пресс-службе смотра.

"Конкурсная программа пилотного выпуска фестиваля "Маяк" свидетельствует о чем-то, возможно, не для всех очевидном: актуальное кино в России есть и, честно говоря, неплохо себя чувствует. Фильмов много, авторы не перевелись - ни начинающие, ни более опытные - и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, и посвящают свои усилия "маленьким людям", распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии", - привели в пресс-службе слова программного директора кинофестиваля "Маяк" Стаса Тыркина.

Так, зрители и гости фестиваля смогут увидеть фильмы "Длительные свидания" Георгия Лялина, "Контакты" Дмитрия Моисеева, "Королевство" Татьяны Рахмановой, "Невидимый мой" Антона Бильжо, драму Семена Серзсина "Рыжий" о поэте Борисе Рыжем, "Фрау" Любови Мульменко с Лизой Янковской в главной роли. Также в программу вошли новый фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума", лента Вениамина Илясова "Эра" и картина Михаила Местецкого "Год рождения", которая также откроет фестиваль.

Фильмы основного конкурса будут бороться за награды в номинациях "Лучший фильм" - Гран-при кинофестиваля, "Лучшая работа режиссера", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".