Российский книжный бестселлер "Мара и Морок" издадут в Китае

Роман "Мара и Морок" вышел в издательстве "Эксмо" в 2020 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дебютная книга "Мара и Морок" российской писательницы Лии Арден, специализирующейся на подростковой фэнтези-литературе, выйдет в Китае. Об этом сообщила директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ", куратор программы "Художественная литература/Нон-фикшн" Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) Екатерина Кожанова.

"Мы видим сейчас, что в самых продаваемых книгах, если посмотреть на топ-50, половину занимает так называемая молодежная литература. Литература для молодых взрослых отражена у нас в программе [на ММКЯ]. У нас будет встреча с Лией Арден, которая приезжает из Кореи, ее встречи собирают огромное количество поклонников. Это автор бестселлеров "Мара и Морок", сейчас ее перевод продан в Китай. Это уже наш уникальный экспортный продукт", - сказала она на пресс-конференции в преддверии открытия ярмарки.

Лия Арден - русскоязычная писательница, живущая в Южной Корее и пишущая в жанре фэнтези. Роман "Мара и Морок" вышел в издательстве "Эксмо" в 2020 году. Книга вошла в книжную трилогию "Смерть и тень", суммарный тираж которого, согласно данным на сайте "Эксмо", составляет 594 тыс. книг. Суммарный тираж всех книг Арден составляет 928 тыс.

36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.