Фестиваль китайского кино пройдет в трех городах России в сентябре

Мероприятия будут организованы в Казани, Москве и Санкт-Петербурге

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Фестиваль китайского кино пройдет в Казани, Москве и Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом сообщила врио генерального директора "Роскино" Екатерина Наумова на церемонии открытия фестиваля российского кино Russian Film Festival в Пекине.

"Мы знаем, что китайский зритель знает и любит российское кино еще со времен СССР <...>. Но и российский зритель с нетерпением ждет китайское кино. Нам очень интересно посмотреть современное китайское кино, мы получаем такие запросы от зрительской аудитории. Поэтому в сентябре в трех городах России пройдет встречное мероприятие - показы китайского кино. Фестиваль китайского кино будет организован в Казани, Москве и Санкт-Петербурге", - отметила Наумова.

В рамках фестиваля Russian Film Festival, который проходит с 27 августа по 3 сентября на территории трех китайских городов - Хэйхэ, Пекина и Сучжоу - покажут шесть российских кинолент: фильм-катастрофу "Снегирь" (2023) Бориса Хлебникова, спортивные драмы "Бультерьер" (2022) Василия Быстрова, "Начать сначала" (2022) Ирины Гобозашвили и "Одиннадцать молчаливых мужчин" (2021) Алексея Пиманова, криминальную драму Александра Ханта "Межсезонье" (2021), а также ленту "Китобой" (2020) Филиппа Юрьева.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России и организации China Film Art Research Center. Организатором выступает компания "Роскино".