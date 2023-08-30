Александринка в 268 сезоне проведет театральный фестиваль и отметит юбилей Мейерхольда

Художественный руководитель театра Валерий Фокин сообщил, что в мероприятии примут участие три национальных театра из Сербии, Чечни и Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Александринский театр открыл 268-й сезон, который обещает много интересных событий, в том числе - XIV Международный фестиваль "Александринский" и празднование 150-летия со дня рождения режиссера-новатора Всеволода Мейерхольда. Этим планам был посвящен сбор труппы, приуроченный к дате основания театра.

"Фестиваль будет интересен тем, что в нем, наряду с нашими спектаклями, участвуют три национальных театра - театры Сербии, Чечни и Армении. А одним из событий, которыми мы отметим юбилей Мейерхольда, будет спектакль Кирилла Люкевича "Мейер" по роману Сергея Кемпо", - рассказал на пресс-конференции художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

В нынешнем сезоне он отмечает 20-летие своего прихода в эту труппу, с которой начался новый этап его творчества.

На Новой сцене, носящей имя Мейерхольда, пройдет разножанровая программа "Мейерхольдоведение", включающая три фестиваля - в ноябре, феврале и мае.

В сентябре труппа проведет гастроли в Сербии на сцене Национального театра в Белграде, а также в Нише и в Нови-Саде, в октябре - в Екатеринбурге и в Перми, в ноябре - в Армении, на сцене Ереванского театра имени Габриэла Сундукяна. Весной запланированы гастроли в Москве и в Уфе.

В июне 2024 года сезон завершит специальная версия спектакля "Ксения. История любви" - на территории Суздальского кремля, в программе Первого фестиваля национальных театров России.

По традиции в первый день сезона в Великокняжеской усыпальнице собора Петропавловской крепости состоялась церемония возложения алых и белых роз на могилы императрицы Елизаветы Петровны, основавшей театр в 1756 году, и императрицы Александры Федоровны, в чью честь театр был назван в 1832 году. Для зрителей сезон откроется 2 сентября.