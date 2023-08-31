В Красноярске театр поставит оперу "Манон" в современном прочтении

Произведение будет исполняться на французском языке

КРАСНОЯРСК, 31 августа. Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского в новом сезоне впервые в Сибири поставит оперу композитора XIX века Жюля Массне "Манон" на французском языке. Действие спектакля из эпохи Просвещения перенесут в XX век, сообщила ТАСС художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер театра Ирина Лычагина.

"В новом сезоне в 2024 году театр впервые поставит две оперы: одна из них - опера французского композитора Жюля Массне "Манон". Она будет исполняться на французском языке. В нашей стране это произведение ставят очень редко из-за ее стилистической и вокальной сложности. Сейчас в России она не идет нигде. Действие оперы у нас будет перенесено из века Просвещения в 60-е годы XX века", - сообщила Лычагина.

По словам главного режиссера театра, дирижировать в этой постановке в Красноярске будет народный артист России, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - Феликс Коробов.

Также в 2024 году на сцене театра впервые исполнят оперу Кристофа Виллибальда Глюка "Орфей и Эвридика". "Этот античный миф повествует о том, как музыкант Орфей спустился в ад, чтобы вернуть из загробного мира свою жену. В нашей сценической версии придуман дополнительный сюжет, связанный с Марией-Антуанеттой. Автор "Орфея и Эвридики" был первым учителем музыки французской королевы, супруги Людовика XVI, казненной после начала французской революции. Она очень любила музыку Глюка и покровительствовала композитору во время его работы в Париже, а судьба несчастной королевы трагически перекликается с судьбой главной героини", - пояснила Лычагина.

Первая постановка оперы "Манон" состоялась в Париже в 1884 году. В России опера ставилась всего несколько раз. Последняя постановка вышла в 2016 году в московском театре имени Станиславского.

О театре

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского основан в 1976 году. Он несколько лет занимается восстановлением забытых и утерянных оперных и балетных постановок. С 2014 года театр вернул на сцену восемь спектаклей. Многие из них не шли в России более 100 лет. Например, опера "Бесприданница" по пьесе Островского, балет "Катарина или, Дочь разбойника" Цезаря Пуни.