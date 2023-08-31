Женовач поставит в "Студии театрального искусства" спектакль по Чехову с минимумом слов

Премьерой постановки "Антон Чехов. Вишневый сад. Слов нет!" планируется открыть 20-й сезон, сообщил худрук театра

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Театр "Студия театрального искусства" (СТИ) планирует в новом сезоне представить спектакли по Бертольту Брехту и Геннадию Шпаликову, а следующий сезон открыть постановкой по Антону Чехову "с минимумом слов". Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Сергей Женовач.

"Сейчас настает момент, когда хочется приоткрыть двери, не стесняться, что, помимо актерской группы, которая явилась основой этого театра за эти пять лет, у нас возникла своя режиссерская школа. Хочется, чтобы в 19-й сезон пришли к нам наши сокурсники, наши воспитанники и возник сезон учеников", - сказал худрук.

В беседе с журналистами он уточнил, что режиссеры - выпускники его Мастерской в ГИТИСе успешно работают в разных театрах. "Ребята работают в разных театрах, работают удачно, успешно. Наступает момент, мне кажется, очень для нас важный, когда эти ребята снова придут в наши пенаты. В один сезон всех позвать невозможно. Но начнет этот сезон учеников выпускник первой нашей Мастерской Уланбек Баялиев", - пояснил Женовач.

По словам худрука, Баялиев поставит редкую гостью на театральных подмостках - пьесу Брехта "Швейк во Второй мировой войне". Работу планируется начать в середине сентября, а премьеру выпустить в декабре. А режиссер Сергей Тонышев обратится к киносценарию Геннадия Шпаликова "Долгая счастливая жизнь", премьера ожидается в феврале на Малой сцене.

С февраля худрук намерен начать работу над спектаклем "Антон Чехов. Вишневый сад. Слов нет!", этой премьерой планируется открыть 20-й сезон. "Есть предложение сделать необычную работу, немножко разрушить то, что мы всегда делали. <…> Попытаться сыграть "Вишневый сад" с минимумом слов, на действии, на восприятии, когда молчание становится основным выразительным средством", - сказал худрук.

Кроме того, труппа планирует сделать две выставки к своему юбилею, начать выпуск своей газеты, а также издать книгу об истории СТИ. Сергей Женовач поздравил труппу с началом сезона и отметил, что для него 19-й и 20-й - "единый сезон", поскольку в следующем театральном году будет подведен итог огромному жизненному отрезку. "20-летие - это какая-то веха всей нашей жизни", - сказал Женовач. Сезон коллектив откроет 15 сентября спектаклем "Мандат", гастроли пройдут осенью в Калининграде и Казани.