В лонг-лист литературной премии "Электронная буква" вошли около 150 книг

В него также внесли 70 чтецов, озвучивших аудиокниги

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 150 книг и 70 чтецов вошли в длинный список премии в области цифровых и аудиокниг "Электронная буква". Презентация списка VI сезона состоялась в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

"Произведения нового сезона по-настоящему впечатлили своим продуманным неймингом и высоким качеством аннотаций, четко передающих настроение книги. Это говорит о том, что авторы всерьез задумались о маркетинговой стороне своего творчества и хотят нравиться читателю осмысленно, это не может не радовать. Работы текущего года отличаются от работ прошлого еще и в жанровом отношении: мы увидели меньше сборников и прозы о личных биографических моментах и значительно больше художественной литературы. Также гораздо чаще встречался ироничный стиль повествования, авторы хотели развеселить читателя. Возможно, это связано с желанием поддержать и утешить в непростые для всех времена", - сказала координатор премии Юлия Селиванова.

В лонг-лист "Электронной буквы" вошли 146 произведений, среди которых "Побег из Атахэйла" Вероники Якжиной, "Эхо ужаса" Павла Михайлова, "Поклонница" Ксении Черриз, "Однажды в замке" Рины Когтевой, "Сирены Амая" Николая Ободникова и другие. В длинный список также вошли 70 чтецов, озвучивших аудиокниги, среди них Сергей Курнаев, Екатерина Осоченко, Григорий Метелица, Александр Некряч, Елена Березина, Екатерина Мухина, Ольга Куликова, Александра Бориарт и Наталья Фролова.

В этом году на премию поступило 2 337 заявок из 32 стран мира, что на 21% больше, чем в 2022 году. В шестом сезоне лидирующими жанрами среди общего количества произведений в лонг-листе стали мистика (20%), современная русская литература (17%) и любовные романы (15%). В пятерку лидеров по количеству работ вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Германия и Израиль.

Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 23 млн рублей, а два победителя в номинациях "Книга года" и "Голос года" получат по 300 тыс. рублей от учредителя премии - группы компаний "Литрес". Имена попавших в короткий список станут известны в декабре. Победители премии будут названы в марте 2024 года.

О премии

"Электронная буква" - крупнейшая в России премия в области электронных и аудиокниг. Проект, созданный группой компаний "Литрес", поддерживает диджитал-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе.

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.