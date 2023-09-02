В Музее МХАТ пройдет выставка в честь его столетия

На ней представят костюмы, фотографии, архивные документы, реквизит и подарки театру

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка "Музей - зеркало театра" открывается в Музее МХАТ в честь его столетнего юбилея 2 сентября, в день сбора труппы МХТ имени А. П. Чехова, сообщили в пресс-службе музея.

"Музей - это зеркало театра" - именно так сто лет назад сказал о музее один из основателей Московского Художественного театра Владимир Иванович Немирович-Данченко. Музей МХАТ задумывался основателями отнюдь не для самолюбования. Отцы-основатели театра были из породы людей, склонных к саморефлексии. Они считали необходимым описать историю театра, создать некую хронику, чтобы анализировать свои успехи и неудачи", - отметили в пресс-службе.

Выставочный проект рассказывает о том, как зародился и развивался музей, о причинах создания музея, о людях, которые обеспечили формирование коллекций, о богатых фондах крупнейшего театрального музея страны.

Экспозиция состоит из 11 смысловых блоков, каждый из них отражает определенный период истории музея, начиная с 1923 года и заканчивая современностью. Среди экспонатов макеты, костюмы, фотографии, архивные документы, аудио и видеозаписи, дневники, реквизит, личные вещи, эскизы, шаржи, подарки театру.

Музей МХАТ основан в 1923 году, располагается в Камергерском переулке в Москве. Здание построено архитектором Федором Шехтелем. В здании музея также находится учебный театр Школы-студии МХАТ.