Московский еврейский кинофестиваль откроется премьерой фильма "Голда. Судный день"

Фестиваль продлится до 10 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 40 фильмов покажут в дни восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ), который откроется в столице в воскресенье. Фильмом открытия станет российская премьера картины "Голда. Судный день" израильского режиссера Гая Наттива, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"3 сентября на торжественной церемонии открытия восьмого Московского еврейского кинофестиваля в премьерном зале киноцентра "Октябрь" зрители увидят российскую премьеру военной драмы израильского режиссера Гая Наттива "Голда. Судный день". Лауреат премии "Оскар" и обладатель двух "Хрустальных медведей", Гай Наттив представил свою работу на 73-м Берлинском кинофестивале", - говорится в сообщении.

Картина расскажет о событиях 1973 года. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Разрешить этот конфликт предстоит Голде Меир - первой женщине премьер-министру Израиля. Главную роль в фильме исполнила актриса Хелен Миррен.

Всего в программу фестиваля вошли свыше 40 картин из девяти стран, включая Израиль, Францию, Бельгию и США. Зрители увидят документальные и игровые полнометражные и короткометражные фильмы. В основной конкурс игровых полнометражных фильмов вошли, в частности, картины "Образ победы" Ави Нешера, "Соседи" Мано Халила, "Июнь, нулевое число" Джейка Пэлтроу, мультфильм "Секреты моего отца" Веры Бельмон. Помимо показов на фестивале также пройдут образовательные мероприятия и сессии "вопрос-ответ" с создателями фильмов.

Оценят фильмы из конкурсной программы кинофестиваля актриса Виктория Исакова, режиссер, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров, киновед и продюсер Андрей Апостолов, кинокритик и искусствовед Зара Абдуллаева, режиссер Антон Бильжо, продюсер Надежда Рехтер-Гарева, кинокритик Тимур Алиев, журналист и телеведущий Антон Желнов. Возглавил жюри актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

Московский еврейский кинофестиваль продлится до 10 сентября. На закрытии смотра зрителям покажут премьерные три эпизода сериала "Бедные Абрамовичи" режиссера Ильи Фарфеля. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля. ТАСС - генеральный информационный партнер.