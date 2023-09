В Венеции прошла мировая премьера триллера Финчера "Убийца" с Фассбендером в главной роли

Кинолента примет участие в основном конкурсе

ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов - психологического нуара "Убийца" (The Killer) Дэвида Финчера - состоялась в воскресенье вечером на 80-м Венецианском кинофестивале. Кинолента, снятая по одноименной серии комиксов французского автора Алексиса Нолана, участвует в основном конкурсе.

Главную роль исполнил голливудский актер Майкл Фассбендер, снимавшийся в фильме "Бесславные ублюдки" и франшизе "Люди Икс". Также в ленте задействована британская актриса Тильда Суинтон. Картина рассказывает историю о наемном убийце, события разворачиваются в нескольких странах - от Франции до США.

Сам 61-летний американский режиссер, рассказывая о своей новой работе, отметил, что ему хотелось исследовать психику подобного персонажа. "Я не думаю об этой картине как о фильме об убийце, - сказал он во время пресс-конференции. - Я думаю о нем, скорее, как о фильме о мести". По его словам, работа над картиной началась еще во время пандемии. Исполнителем главной роли Финчер сразу видел только Фассбендера. "Майкл - такой актер, который может передать все необходимые нюансы в любой последовательности", - пояснил режиссер. Сам Фассбендер, как и многие другие актеры, не приехал в Венецию из-за забастовки сценаристов и актеров в США. Картина была снята для платформы Netflix, где выйдет 10 ноября.

Новый фильм режиссера вновь участвует в основном конкурсе старейшего в мире киносмотра спустя более 20 лет. В 1999 году Финчер в Венеции представлял фильм "Бойцовский клуб" (Fight Club), экранизацию одноименного романа Чака Паланика. Среди других примечательных работ режиссера - "Семь" (Se7en, 1995), "Игра" (The Game, 1997), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (The Curious Case of Benjamin Button, 2008), "Исчезнувшая" (Gone Girl, 2014).

Финчер ранее признавался, что на его творчество особо повлияли Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Джордж Рой Хилл и Алан Пакула. Кинокритики отмечают, что для режиссера характерно создание динамичного сюжета со множеством неоднозначных ходов и неочевидной развязкой в сочетании с кинематографией в стилистике неонуара. Проблематика его картин часто выводит на вопросы хрупкости семейных отношений и пороков общества потребления. Персонажи его фильмов - обычно вытесненные на обочину социума люди, которые испытывают потребность вырваться из рутинного существования в современном мире и выбирают для осуществления этого извращенные формы. Как считают некоторые кинокритики, Финчер пытается внести философские элементы в заурядный жанр триллера.