Театр Табакова готовит в новом сезоне спектакли о событиях ВОВ и постановку по Пушкину

Также в будущем коллектив поставит спектакль по реальным историям участников СВО, сообщил худрук театра Владимир Машков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Театр Олега Табакова (ТОТ) в новом сезоне планирует представить спектакли о событиях Великой Отечественной войны, постановки по Александру Пушкину и Александру Островскому. Также в будущем коллектив поставит спектакль по реальным историям участников СВО. Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Владимир Машков.

Сбор труппы предварила уличная акция около скульптурной композиции "Атом Солнца Олега Табакова" у здания театра. Артисты и сотрудники ТОТ, загадав желание, запустили в небо шарики с эмблемой театра. "В честь нашего небесного художественного руководителя, начала 38-го сезона Театра Олега Табакова наши мечты уходят ввысь", - сказал Машков.

Этот сезон театр откроет премьерой "Смертельного номера" по пьесе Олега Антонова. Предпремьерные показы этого спектакля прошли ранее. "Ближайшей премьерой этого сезона станет представление-шоу, над которым сейчас работает творческая команда театра. Некий эскиз этой работы был представлен несколько лет назад. Это шоу-представление "Атом Солнца", - сказал худрук.

По его словам, в будущем ТОТ поставит спектакль, основанный на историях, которыми поделились участники СВО. Сейчас идет работа по созданию текста, его пишут Олег Антонов и Севастьян Смышников и другие авторы. "Совсем недавно Севастьян Смышников и заведующий литературной частью нашего театра Олег Юрьевич Антонов, замечательный драматург, сценарист, вернулись с "Тавриды", где приняли участие в лаборатории актуальной драматургии о специальной военной операции. <…> Мы встретились с ребятами, прошедшими специальную военную операцию, это был отбор тех людей, которые были готовы поделиться своими историями, чувствами, эмоциями", - рассказал Машков.

Смышников рассказал журналистам, что в основу постановки ляжет не какой-то один рассказ, а разные истории, но главный персонаж, скорее всего, будет один. "Это были разные истории, это не рассказ за чаем. Для нас это очень важно", - признался артист.

Другие постановки

На сборе худрук анонсировал две постановки о событиях Великой Отечественной войны: Андрей Золотарев работает над пьесой "Настоящий" про ложные аэродромы времен войны, также в планах спектакль под рабочим названием "Дурная кровь", который будет основан на событиях Ванзейской конференции 1942 года.

Как сообщил Машков, в этом сезоне в театре приступят к работе над романом Александра Пушкина "Арап Петра Великого", спектакль в театре рассчитывают выпустить к 225-летию поэта. Кроме того, по словам худрука, начинается работа над пьесой Александра Островского "Без вины виноватые", а Олег Антонов создает пьесу под рабочим названием "Сальери". Также ожидается постановка по пьесе Александра Афиногенова "Страх". "Название очень созвучно нашему времени", - отметил Машков.

Планы Школы Табакова

Кроме того, Владимир Машков озвучил планы Театральной школы Олега Табакова, которая в этом году готовит несколько новых постановок. "У нас большие планы. Они могут видоизменяться, но главная наша тенденция развития и принцип нашей школы "уча, учусь" будут в полной мере реализованы", - сказал худрук. По его словам, студент 5-го курса Максим Пархомчук совместно с педагогами по мастерству актера и другим профессиональным дисциплинам представит спектакль "Племя" с участием студентов 3-го курса, а также, возможно, 5-го и 1-го курсов.

"Завтрак у предводителя" по пьесе Ивана Тургенева готовят Яна Сексте и Алексей Усольцев, а Алена Лаптева поставит спектакль "Забытый август" по повести Рустама Ибрагимбекова. В обеих постановках будут задействованы студенты 3-го и 5-го курсов. Также к работе над пьесой Виктора Розова "В день свадьбы" со студентами 3-го курса приступят Владислав Миллер и Наталья Попова.