Екатеринбургский театр представит в Петербурге балет по произведениям Десятникова

Проект L.A.D. пройдет 7 ноября на исторической сцене Александринского театра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета ("Урал опера балет") представит проект L.A.D. - балет, в основу которого легли музыкальные произведения советского и российского композитора Леонида Десятникова, 7 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель балета театра Максим Петров.

"У нас планируются гастроли. <…> [Представим L.A.D.] 7 ноября в Петербурге, на исторической сцене Александринского театра", - рассказал он.

Музыкальным руководителем проекта выступил Алексей Гориболь, хореографами - Вячеслав Самодуров, Максим Петров, Максим Севагин и Андрей Кайдановский. Ранее проект был представлен в Москве. L.A.D. - юбилейное посвящение композитору Леониду Десятникову, совместный проект театра Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT.

Петров уточнил также, что в апреле артисты "Урал опера балет" планируют выступить на международном фестивале балета Dance Open.

Леонид Десятников родился в Харькове, окончил Ленинградскую консерваторию, в 2009-2010 годах композитор работал музыкальным руководителем Большого театра. Также он является автором музыки к художественным фильмам "Закат", "Затерянный в Сибири", "Подмосковные вечера", "Серп и молот", "Москва", "Мишень" и многим другим.