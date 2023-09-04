Швыдкой представил книгу "Культурная революция"

Туда вошли тексты, которые спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству писал для колонки в "Российской газете" в разные годы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой представил читателям книгу "Культурная революция". В книгу вошли тексты, которые автор писал для колонки в "Российской газете" в разные годы, рассказал Швыдкой на презентации.

"Эта книга не обо мне, это не мои воспоминания. Она имеет некоторый объективистский характер: это было нужно "Российской газете". <…> Когда мы отбирали колонки для книги из "Российской газеты", мы старались ничего не менять. Эта книга создана без сильной самоцензуры, потому что здесь остались тексты, которые был написаны в 2008, 2009, 2010 годах, 2014-м, 2015-м, 2019-м, 2020-м. Со всеми теми фамилиями, которые определяли тогда художественную, культурную, литературную жизнь страны", - поделился автор.

В книгу вошли хроники отечественной культуры с 2004 по 2023 год. Ее главными героями стали Олег Табаков, Ирина Антонова, Эдвард Радзинский и другие российские и мировые деятели искусства. Работа имеет обратную хронологию: начинается с событий нашего времени и заканчивается историями из 2004 года.

Как рассказала редактор издательства АСТ, где вышла книга, и работы Михаила Швыдкого Елена Доценко, книга также доступна в электронном виде. Тираж печатной версии составил 5 тыс. экземпляров.

Швыдкой - искусствовед, дипломат, телеведущий. Занимал пост министра культуры РФ в 2000-2004 годах. С 1998 по 2000 год был председателем ВГТРК. В настоящее время является художественным руководителем Московского театра мюзикла, а также специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству.