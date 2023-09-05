Михайловский театр покажет оперу "Кармен" в постановке испанского хореографа Начо Дуато

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Михайловский театр покажет премьеру оперы Жоржа Бизе "Кармен" в постановке испанского хореографа Начо Дуато. Это петербургский дебют мастера в оперном жанре.

"Мой спектакль - о женщине, которая родилась и умерла свободной, и о мужчине, который не может ей этого простить", - прокомментировал журналистам идею постановки Начо Дуато.

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман назвал режиссерский дебют Начо Дуато в опере долгожданным событием для театра. "Я рад, что он выбрал именно "Кармен" для своей первой постановки, это прекрасная опера, которой очень не хватало в нашем репертуаре", - сказал худрук.

Музыкальным руководителем и дирижером постановки выступит главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев. В постановочную бригаду вошли постоянные творческие партнеры хореографа сценограф Джаффар Чалаби и художник по костюмам Ангелина Атлагич.

Постановка "Кармен" станет пятнадцатым спектаклем Начо Дуато в репертуаре Михайловского театра и первым оперным спектаклем в карьере знаменитого хореографа, который обрел в России новое творческое дыхание и завоевал большую зрительскую любовь. Ныне он является художественным руководителем балетной труппы Михайловского театра.