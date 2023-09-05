"Сфера" покажет в новом сезоне премьеру "Прозрачное солнце осени" по советским писателям

Показ спектакля ожидается в декабре

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский драматический театр "Сфера" (структурное подразделение театра "Эрмитаж") в новом сезоне планирует представить постановку главного режиссера театра Александра Коршунова "Прозрачное солнце осени" по рассказам Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского, сообщила пресс-служба театра.

"Идея соединить трех авторов - Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского - родилась у меня давно. Когда я учился в Школе-студии МХАТ, у нас проводились замечательные встречи с разными выдающимися людьми, среди которых был Булат Окуджава. На встрече кто-то из зала задал ему вопрос: "Кого из современных писателей вы больше всего любите?" А он ответил: "Трех Юриев. Юрия Трифонова, Юрия Казакова, Юрия Домбровского". Я это запомнил. И в какой-то момент возникла мысль: сделать спектакль по их произведениям", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Премьера спектакля ожидается в декабре - в преддверии 70-летнего юбилея Коршунова. Он признался, что любит произведения этих авторов. "Все они продолжатели самых сущностных традиций русской литературы: подлинной глубины, человечности, живого психологизма, душевности, атмосферности и простоты. Для меня это чеховская традиция. Хочется, чтобы получился живой разговор о линии жизни, ее смысле, о любви", - отметил режиссер.

Премьерой камерной сцены станет "Легкое знакомство" по пьесе Валентина Красногорова в постановке Егора Равинского. Премьера запланирована на первый квартал будущего года. Главные роли исполнят ведущие актеры театра "Сфера" Павел Гребенников и Валентина Абрамова, отметили в пресс-службе.

Также в планах театра - участие в праздновании Дня города, темой встречи со зрителями на сцене "Сферы" станет "Москва Островского". В октябре театр продолжит практику литературных чтений: на камерной сцене актеры прочтут рассказы Антона Чехова к 125-летнему юбилею МХАТа. Труппа откроет сезон 5 сентября показом спектакля "Затейник" в постановке Коршунова.