На Казанском фестивале мусульманского кино широко представили картины арабских стран

Председатель отборочной комиссии фестиваля Нина Кочеляева также отметила, что мероприятие всегда вызывает большой интерес среди кинематографистов и не испытывает проблем с заявками

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) существенно расширил географию участников, в этом году на мероприятии широко представлены картины арабских стран. Об этом ТАСС сообщила председатель отборочной комиссии фестиваля научный сотрудник ВГИКа Нина Кочеляева.

"Раньше традиционно было много турецких, иранских картин. Сейчас география существенно расширена, довольно много арабских стран. Появляется Оман, Саудовская Аравия, где к кинематографу традиционно было не самое восторженное отношение, тем не менее эти страны поворачиваются в сторону развития кинематографии, и мы рады приветствовать эти фильмы в программе нашего фестиваля", - сказала она.

Кочеляева отметила, что КМФМК всегда вызывает большой интерес среди кинематографистов и не испытывает проблем с заявками. "Фестиваль занимает свою четко обозначенную нишу. Это прежде всего те страны, которые исповедуют ислам, и к этому фестивалю традиционно большое внимание. Поэтому, наверное, казанский фестиваль из тех фестивалей, которые испытывают сейчас наименьшие проблемы с заявками и с отбором фильмов. Традиционно заявок много. Мы и в прошлом году не потеряли количество заявок, а в этом году его еще больше нарастили", - сказала она.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.