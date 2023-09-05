Китай и Россия укрепят сотрудничество в сфере кинопроизводства и кинопоказов

Как заявила заместитель руководителя "Москино" Юлия Брагина, российско-китайское сотрудничество в области кинематографа не сталкивается с какими-либо трудностями

ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Москва имеет опыт сотрудничества с китайскими партнерами в области кинематографа, на этой основе планируется совместными усилиями наращивать производство новых фильмов и организовывать их показы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина.

"Мы будем наращивать культурное сотрудничество не только в сфере кинопроизводства, но и в области кинопоказа, - рассказала она на мероприятии в Российском культурном центре (РКЦ), комментируя сотрудничество Москвы и китайских партнеров в сфере кинематографа. - 2024-2025 годы объявлены годами культурных обменов между Россией и Китаем. В связи с этим, безусловно, нужно проводить больше культурных мероприятий как на территории РФ с показом китайского кино, так и в КНР с демонстрацией российских кинолент".

Брагина подтвердила, что в последнее время сотрудничество между Россией и Китаем в области кинематографа продвигается успешно. "После пандемии активно возобновляются контакты, укрепляются отношения в плане культурного сотрудничества", - уточнила она.

"Наша цель - рассказать китайским коллегам о том, насколько Москва приспособлена к киносъемкам, что у нас есть специальные структуры, в том числе кинокомиссия, организованная правительством Москвы", - добавила заместитель генерального директора. Она пояснила, что в ее задачи входит упрощение работы иностранных киногрупп, ведущих съемки в российской столице. Брагина подчеркнула важность миссии этой структуры во всем цикле создания фильма, поскольку именно она согласовывает и получает разрешение "на проведение киносъемок в любых локациях города".

Также Брагина отметила, что у Китая и РФ уже имеются совместные проекты, в том числе китайские фильмы, которые были сняты в Москве. "Например, фильм "Затерянный в России" (2020) - он был снят при поддержке московской кинокомиссии, или "Приключения Чжэн Цяня" (2023)", - уточнила она.

Как заявила заместитель руководителя "Москино", на текущем этапе российско-китайское сотрудничество в области кинематографа не сталкивается с какими-либо трудностями. "Есть большое желание и расположение среди китайских друзей к совместным проектам", - добавила она.

Цель визита в Китай

По словам Брагиной, цель ее нынешнего визита в КНР - "представить китайским кинокомпаниям и туристическому сектору КНР Москву как место для киносъемок, как центр креативных индустрий в России". "Сегодняшнее мероприятие (презентация потенциала киноиндустрии Москвы в РКЦ - прим. ТАСС) как раз наглядно это иллюстрирует. Мы приглашаем всех кинопроизводителей Китая создавать свои проекты в Москве. Тем самым мы пропагандируем наш город как прекрасную туристическую столицу, киностолицу мира", - пояснила она. Брагина отметила, что у китайской стороны всегда был интерес к сотрудничеству с Россией в области кинематографа, а Москва уже прилагает все усилия, необходимые для продуктивного партнерства.

В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин выступил инициатором и создателем московской кинокомиссии, которая работает как служба "одного окна". Она в значительной степени облегчает работу как отечественным, так и зарубежным кинематографистам, которые приезжают в российскую столицу для съемки фильмов.