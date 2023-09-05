Около 350 артефактов представили на выставке "Новороссия" в Историческом музее

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что выставка очень четко прослеживает историческую связь, которая "временно оборвалась драматическими событиями распада Советского союза, но выставка демонстрирует, что Новороссия и ее народ - это свободный народ, смелый народ"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 350 артефактов из разных музеев России представили на выставке "Новороссия", посвященной истории региона в Северном Причерноморье, вошедшего в состав Российской империи в 1764 году. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на ее открытии в Государственном историческом музее.

"С особым трепетом сегодня проходим через залы Государственного исторического музея. С одной стороны, это традиционная для нас форма межмузейного сосуществования. <...> 350 уникальных артефактов представлены семнадцатью самыми разными музеями, которые откликнулись на идею Государственного исторического музея, идею Алексея Константиновича [Левыкина], его команды собраться вместе и сделать эту выставку "Новороссия". Музеи московского Кремля, музей Сталинградской битвы, наши коллеги из Этнографического музея, Петергоф, музей Царского Села, современной истории", - сказала министр.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова поделилась мнением, что выставка очень четко прослеживает историческую связь, которая "временно оборвалась драматическими событиями распада Советского союза, но выставка демонстрирует, что Новороссия и ее народ - это свободный народ, смелый народ". "Народ, который борется не просто за свою землю, а который борется еще за многовековую связь с Россией. Сегодня Новороссия возрождается: восстанавливаются школы, объекты культуры, больницы, промышленность, сельское хозяйство. Но мне кажется, что главное, что мы должны показать на этой выставке - это связь поколений, и привлечь как можно больше молодых людей сюда для того, чтобы они четко понимали те исторические корни, эту связь Новороссии и России, которая существовала, существует и будет существовать", - добавила Голикова.

О проекте

Экспозиция включает три раздела: "Новороссия в составе Российской империи"; "Новороссия в составе Украинской ССР"; "Новороссия в огне". На выставке также представят экспонаты, собранные музейщиками во время экспедиций на территории проведения специальной военной операции.

В подготовке выставки приняли участие несколько федеральных музеев, в числе которых Эрмитаж, ГМИИ имени А. С. Пушкина, музеи Московского Кремля, музей-заповедник "Царское Село", Российская академия художеств и другие. Музеи и архивы предоставили проекту свои экспонаты, некоторые из них посетители увидят впервые, так как часть была собрана в зоне СВО. Выставка будет находиться в здании Государственного исторического музея с 5 сентября по 11 декабря 2023 года. Вход на нее - по билету в музей.

Новороссия представляет из себя историко-культурный регион в Северном Причерноморье, который был присоединен к Российской империи в 1764 году. Для широкой аудитории это понятие исчезло после создания СССР. Однако в настоящее время термин снова вернулся в общественное пространство.