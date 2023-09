The Rolling Stones выпустит новый альбом 20 октября

Первым синглом с альбома Hackney Diamonds станет Angry

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Рок-группа The Rolling Stones выпустит новый студийный альбом 20 октября. Об этом солист группы Мик Джаггер объявил в эфире программы ведущего Джимми Фэллона, которая транслировалась в YouTube.

"Мы находимся здесь сегодня, чтобы представить новый сингл и видеоклип к нему, он называется Angry. Angry - первый сингл с альбома Hackney Diamonds, он выйдет 20 октября", - сказал Джаггер.

Hackney Diamonds станет первым, который будет выпущен с момента смерти в 2021 году бессменного барабанщика группы Чарли Уоттса. Как пообещал Джаггер, в нем будет материал, записанный с участием Уоттса. Он же станет первым альбомом за 18 лет с оригинальными песнями.

"На альбоме 12 песен, две из них были записаны в 2019 году с Чарли", - сообщил фронтмен группы. "С тех пор, как Чарли ушел, все стало иначе, он наш четвертый номер. Конечно, его очень сильно не хватает. Но благодаря Чарли у нас есть [барабанщик] Стив Джордан, сам Чарли рекомендовал его, если что-то случится", - рассказал гитарист Кит Ричардс.

"Мы записали его довольно быстро на самом деле, у нас было много идей, мы собрали все на Рождество прошлого года, в декабре", - добавил гитарист Ронни Вуд. Джаггер пояснил, что они работали на самом деле быстро и песни были сведены уже в феврале.

Название альбома он объяснил тем, что если в лондонском районе Хакни после напряженной ночи какие-то стекла оказывались разбитыми, то именно так и называли осколки - бриллианты Хакни.

По завершении интервью группы был представлен сингл Angry.

Зашифрованный анонс

В конце августа группа зашифрованным способом сообщила о предстоящем событии. Для этого она разместила объявление на третьей страницы районной газеты Hackney.

"Hackney Diamonds, специалисты по ремонту стекла открывают новый магазин на улице Mare", - говорилось в шапке объявления, а над латинской буковой "i" вместо точки был изображен логотип группы - высунутый язык. Дальнейший текст содержал отсылки к нескольким хитам группы, отметившей в прошлом году 60-летний юбилей с момента своего основания.

"Наша дружелюбная команда гарантирует вам наслаждение (I Can't Get No Satisfaction, песня 1965 года - прим. ТАСС). Когда вы скажете Gimme Shelter (песня 1969 года), мы починим ваши разбитые (Shattered - песня 1978 года) окна", - говорится в тексте. Внизу указан телефон и ссылка на вебсайт. Перейдя по ней можно было попасть на страницу с тем же объявлением и написать в компанию Universal Music Group и заявить о своем интересе к будущей пластинке.

Само же название компании по ремонту стекол перекликается с гастрольным туром Diamonds, который "роллинги" начали в прошлом году, а год основания, 1962, совпадает с годом рождения группы.

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку британских хит-парадов, а 8 песен поднимались на их вершину. За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись в мире тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года и содержал в себе каверы композиций американских блюзовых и джазовых исполнителей.

Продолжают выступать 80-летний Джаггер, 79-летний Ричардс и 76-летний Вуд.