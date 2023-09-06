В Казани состоялась премьера спектакля по пьесе лауреата Нобелевской премии Мо Яня

Спектакль "Убить императора" - сценическое воплощение произведения Мо Яня артистами совместной китайско-российской труппы из Санкт-Петербурга

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Убить императора" состоялась в Татарском государственном Академическом театре им. Галиаскара Камала в Казани в рамках культурной программы Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", передает корреспондент ТАСС.

"Нам эта пьеса показалась очень интересной прежде всего исторической общностью и теми темами, которые актуальны и сегодня, хотя легенде, на которой основана пьеса, очень много столетий", - рассказал журналистам режиссер спектакля Артур Козин.

Он отметил, что спектакль рассказывает историю воина Цзин Кэ, во времена раздробленности 227 г. до н. э. нанятого для покушения на царя соседнего царства, будущего первого императора объединенного Китая - Цинь Шихуанди. "Когда мы стали разбираться в этой пьесе, было очень сложно, нужно быть очень погруженным в историю Китая, знать легенды. Но разобравшись, мы постарались сделать так, чтобы все было понятно и тем, кто ничего не знает об истории Китая", - поделился Козин.

Спектакль "Убить императора" - сценическое воплощение произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня артистами совместной китайско-российской труппы из Санкт-Петербурга.

Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".