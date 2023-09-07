В Сербии на выставке представят комиксы XX века по произведениям Толстого

В экспозицию также войдут фотографии, рукописи, афиши, программки, графика, видеохроника, книжные издания и запись голоса русского классика

ТАСС, 7 сентября. Приуроченная к 90-летию Русского дома в Белграде и 195-летию со дня рождения писателя Льва Толстого выставка откроется в Сербии в среду. В экспозицию "Толстой и Сербия" вошли переписка русского классика с сербскими корреспондентами, рукописи и книжные издания, а также старинные комиксы по известным произведениям Толстого - повести "Хаджи-Мурат", романам "Анна Каренина" и "Воскресение", сообщили в пресс-службе Государственного музея Л. Н. Толстого.

"Выставка, приуроченная к 90-летию Русского дома в Белграде и 195-летию со дня рождения Льва Толстого, откроется в сербской столице и продлится месяц. Задача новой экспозиции, организованной Государственным музеем Толстого, - познакомить посетителей с материалами, рассказывающими о связях Льва Николаевича Толстого с сербской землей, историей и культурой, и продемонстрировать, что интерес к творчеству Толстого не угасает в Сербии и по сей день", - сказали в пресс-службе.

Одной из тем выставки стал роман "Анна Каренина" и отражение в нем сербского вопроса. Кроме того, в экспозицию вошли переписка Толстого с сербскими корреспондентами, диплом писателя на звание почетного члена Сербской королевской академии, афиши и программки, фотографии и рукописи сценариев к спектаклям разных лет по произведениям классика. Наиболее необычными экспонатами выставки стали комиксы по мотивам произведений Толстого, предоставленные профессором русской словесности университета Белграда Ириной Антанасиевич.

"Кроме Государственного музея Л. Н. Толстого, в выставке участвуют Русский дом, Народная библиотека Сербии, Народный театр Сербии и Музей театрального искусства Сербии. Народная библиотека Сербии предоставит книги с произведениями Толстого на сербском языке (самая ранняя - 1914 года издания - прим. ТАСС), ранние издания романов "Войны и мир" и "Воскресение". У сербского театра мы запросили ранние и современные афиши спектаклей по произведениям Толстого, у театрального музея - костюмы. Таким образом, сделаем на выставке исторический и современный раздел: покажем, что Толстой в Сербии популярен и сейчас. Другой раздел выставки будет посвящен комиксам по произведениям Льва Николаевича Толстого. В 1920-е годы в Югославии рисовали комиксы по повести "Хаджи-Мурат", романам "Анна Каренина" и "Воскресение", - цитирует пресс-служба заведующую отделом научно-экспозиционной работы Государственного музея Л. Н. Толстого Галину Лысякову.

Представители музея отметили, что сотрудничество с Народной библиотекой Сербии дает возможность продемонстрировать ранние и самые последние публикации переводов произведений Толстого на сербском языке. Кроме того, на выставку предоставят книги авторов, произведения которых находились в библиотеке Толстого в Ясной Поляне. Из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого сербские посетители увидят фотографии, рукописи, графику, видеохронику и книжные издания, а также услышат запись голоса Толстого. В дальнейшем музей планирует привезти выставку в Черногорию и в Боснию и Герцеговину, добавив в нее разделы про взаимоотношения Толстого с местными писателями.