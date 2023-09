Черновик хита Bohemian Rhapsody с первоначальным названием продали за $1,7 млн

Лист бумаги, на котором Фредди Меркьюри карандашом вывел Mongolian Rhapsody, выставляли на торги, организованные аукционным домом Sotheby's

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Черновик с текстом песни Bohemian Rhapsody рок-группы Queen продали на аукционе за £1,38 млн ($1,7 млн). Лист бумаги, на котором Фредди Меркьюри карандашом вывел первоначальное название песни - Mongolian Rhapsody, выставлялся на торги, организованные в среду вечером аукционным домом Sotheby's.

Набросок текста сделан на бланке ныне прекратившей свое существование британской авиакомпании British Midland. На листе напечатан календарь за 1974 год, сама песня была записана на студии в августе 1975 года. Сингл продолжительностью почти 6 минут на 9 недель возглавил британские чарты и стал визитной карточкой коллектива.

Отсылку к монголам на черновике можно увидеть лишь в первоначальном названии, слово больше не повторяется на странице и никак не объясняется. Часть текста соответствует окончательному варианту песни, некоторые строки были забракованы и заменены.

Черновик оказался вторым по стоимости лотом на торгах, первое место занял кабинетный рояль Yamaha G2, на котором Меркьюри играл вплоть до своей смерти в 1991 году. Инструмент был продан за £1,74 млн ($2,2 млн). Тетрадь с написанными от руки текстами песен с вышедшего в 1978 году альбома Jazz ушла с молотка за £330 тыс. ($385 тыс.), а страницы с текстами композиций We Are the Champions и Somebody to Love - за £317,5 тыс. ($397 тыс.) и £241,3 тыс. ($302 тыс.) соответственно.

£635 тыс. ($795 тыс.) - в 10 раз больше оценочной стоимости - было выручено за самый известный сценический наряд исполнителя - алую королевскую мантию с короной, в которых он выходил на сцену в конце каждого концерта летних гастролей 1986 года. Под занавес шоу гитарист Брайан Мэй исполнял роковую аранжировку британского гимна God Save the Queen. Это были последние гастроли Меркьюри вместе с его группой. За суммы, превышающие £100 тыс., были проданы еще пять сценических костюмов лидера коллектива.

Торги, на которые выставлено свыше 1,5 тыс. личных вещей Меркьюри, продолжатся 7 и 8 сентября. С момента смерти музыканта все эти предметы хранились в его особняке "Гарден лодж" в престижном лондонском районе Кенсингтон. Они вместе с домом были завещаны британке Мэри Остин, которую лидер группы называл "любовью всей своей жизни" и "гражданской женой". Музыкант посвятил ей песню Love of My Life, сделал ей предложение и получил согласие, хотя так и не женился.

Часть прибыли от торгов поступит в благотворительные фонды Меркьюри и певца Элтона Джона, привлекающие внимание к проблеме ВИЧ/СПИД. Это заболевание стало причиной ранней смерти Меркьюри, не дожившего до 46 лет.

О группе Queen

На счету группы 15 студийных альбомов, суммарный тираж которых приближается к 100 млн копий, общее же количество проданных пластинок втрое больше. Последняя студийная пластинка Queen вышла в 1995 году. Несмотря на смерть своего фронтмена, которого многие считали душой группы, и уход басиста Джона Дикона на покой, Queen активно выступает в обновленном составе. Компанию Мэю и Роджеру Тейлору в качестве вокалистов в разное время составляли Пол Роджерс и Адам Ламберт.

В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее Славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы. В 2018 году на экраны вышел биографический фильм Bohemian Rhapsody, получивший четыре премии "Оскар".