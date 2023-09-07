Фильм Анны Кузнецовой "Каникулы" вошел в основной конкурс фестиваля "Маяк"

Креативным продюсером картины выступил Борис Хлебников

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фильм "Каникулы" режиссера Анны Кузнецовой вошел в конкурсную программу кинофестиваля "Маяк", который впервые пройдет в Геленджике 5-9 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

"Дебютная полнометражная картина Анны Кузнецовой "Каникулы" вошла в конкурсную программу фестиваля актуального российского кино "Маяк". Креативным продюсером фильма выступил Борис Хлебников. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова", - сказали в пресс-службе.

Картина расскажет о детском кружке из провинциальной школы, который летит на театральный фестиваль в Сочи. "Каникулы" - это первый игровой полнометражный фильм Кузнецовой, в 2018 году ее короткометражка "Шесть два восемь" получила диплом фестиваля "Кинотавр" и принимала участие в смотрах во Франции, Германии, Чехии, Польше, Эстонии и других странах.

Новый фильм стал совместным проектом России и Финляндии. Ранее "Маяк" объявил первые фильмы из основного конкурса. Жюри оценит девять лент, включая новые фильмы Семена Серзина, Любови Мульменко и Дмитрия Давыдова.

Фильмом открытия нового фестиваля станет картина режиссера Михаила Местецкого "Год рождения" с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым. Лента также представлена в основной конкурсной программе. Кинофестиваль "Маяк" учрежден Фондом развития современного кинематографа "Кинопрайм".