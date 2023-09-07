В Венеции представили документальный фильм о Владимире Высоцком

Речь идет о фильме "Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь" Анатолия Бальчева

РИМ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Документальный фильм "Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь" Анатолия Бальчева был представлен на специальном показе в рамках Венецианского кинофестиваля. Как рассказал корреспонденту ТАСС ее автор - режиссер, сценарист и композитор, картина, премьера которой в РФ состоялась в начале года, не входит в официальную программу смотра, но была включена в пакет фильмов венецианского кинорынка Venice Production Bridge.

В ленте, включающей множество архивных материалов, рассказывается о жизни поэта, актера и автора-исполнителя, когда он работал в Одессе. Помимо участия в съемках, Высоцкий написал множество песен к фильмам Одесской киностудии. "Первую свою большую роль Высоцкий сыграл в фильме "Вертикаль", который снимался на Одесской киностудии, там же делали и части "Места встречи изменить нельзя", - рассказал Бальчев.

По словам Бальчева, показ в Венеции его фильма, в котором рассказывается "и об Одессе тех годов", не случаен: "Венеция и Одесса - морские города, это их связывает".

В ленте звучат песни Высоцкого, а также музыка Шопена, которого он любил, и Шнитке, с которым был знаком. Сам Бальчев, по его словам, сблизился с Высоцким после 1974 года. "Я никогда не называю себя его другом, но мы много сотрудничали", - поделился собеседник агентства. Работа над этой картиной началась много лет назад и шла долго из-за сложности с поиском архивных материалов. В итоге лента несколько раз перемонтировалась, но уже была показана в Лондоне в 2019 году, а также Париже. Бальчев сообщил, что лента возвращается в Лондон, где включена в программу фестиваля Sifa. Не исключено, что ее ограниченный прокат состоится в Италии.

Бальчев, основатель студии "Аполло-фильм", снял несколько документальных фильмов, в том числе об Олимпиадах разных лет, включая сочинскую, а также о художнике и скульптуре Михаиле Шемякине. Его первый художественный фильм "Пассажир из Сан-Франциско" был показан в разных странах. Как рассказал Бальчев, сейчас он работает над художественным фильмом о Высоцком, в котором рассказывается о неизвестных страницах его жизни и творчества. "Картина уже в производстве", - поделился режиссер.