Евгений Миронов планирует выйти на сцену в новых образах в следующем сезоне

В то же время в этом сезоне артист не планирует новых ролей в театре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов не планирует в этом сезоне новых ролей в театре, но выйдет в новых образах на сцену в следующем. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я как артист заготовил для себя работу через сезон. В этом сезоне я буду активно участвовать и в гастрольной деятельности, и в репертуарной. Но у меня начинаются съемки сериала "Арсеньев", режиссер - Дмитрий Киселев, оператор - Владимир Башта", - сказал артист.

Съемки многосерийного художественного фильма о писателе, исследователе Дальнего Востока и путешественнике Владимире Арсеньеве запускает студия "Третий Рим". Планируется, что съемки будут проходить в Приморье и Санкт-Петербурге.

Роль Арсеньева сыграет Миронов. Он назвал своего персонажа настоящим патриотом, отметив, что географ очень любил Дальний Восток, боролся за него и воевал при всех властях. "Длинный очень сериал: он начинается с русско-японской войны, это 1905 год, а заканчивается 1930-ми годами", - отметил Миронов.

В настоящее время он занят в четырех постановках Театра наций: "Мастер и Маргарита", "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Дядя Ваня" и "Рассказы Шукшина".