Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" стартует на курорте "Роза Хутор"

Он продлится до 12 сентября

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Второй фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" открылся на сочинском курорте "Роза Хутор". В этом году, помимо показов фильмов и сериалов, гостей смотра также ждет насыщенная деловая программа, рассказал председатель попечительского совета фестиваля этого года, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

"Мы видим, что очень многие стараются хайповать, высказываться по поводу того, куда развивается индустрия, как нам работать. И именно поэтому на фестивале "Новый сезон" мы делаем деловую программу, которая будет нести большую практическую ценность. Мы хотим не просто поговорить, а обсудить, сделать выводы и принять какие-то решения", - сказал он на церемонии открытия фестиваля.

Гордеев также отметил, что "Новый сезон" - уникальный смотр с точки зрения коллаборации всех крупных онлайн-кинотеатров страны.

"Мы действительно партнеры, мы не съезжаемся в гости к кому-то, а приглашаем всех зрителей, всю индустрию соприкоснуться с индустрией онлайн-кинотеатров. Это очень крутая история с точки зрения того, как и куда развиваются кино и сериалы", - добавил он.

В попечительский совет смотра вошли генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора по контенту "Иви" Иван Гринин, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный продюсер Kion Игорь Мишин, директор по контенту бизнес-группы "Яндекс Плюс Фантех" Ольга Филипук.

"Очень важно собираться в то время, в котором мы живем сейчас, и очень здорово, что у нас есть такая возможность второй год подряд это делать. Я хочу вам всем напомнить, что этот фестиваль - наш общий вместе с вами. То, как вы смотрите, то, как вы голосуете после каждого показа - очень важно. Очень важно для нас всех, и для вас в том числе. <…> Потому что честность - это самое главное, что у нас есть", - сказал со сцены Макар Кожухов.

"Это большой индустриальный ежегодный форум. И для нас признание индустрии, как и для всех, очень важно. Но, прежде всего, мы работаем для зрителя. Хотел бы пожелать всем побыть эту неделю простыми зрителями, которые наслаждаются контентом", - добавил Дмитрий Гранов.

Голосом церемонии открытия фестиваля стал народный артист России Юрий Стоянов - он озвучил танец-шоу, в процессе которого была кратко представлена программа смотра.

Программа фестиваля

Всего в программе фестиваля будут представлены пять полнометражных фильмов. Среди них - полнометражная драма "Лунатики" (режиссер Юрий Мороз) с Викторией Исаковой, "ЭТ" Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова как продолжение киноальманаха двух режиссеров "ЫТ", сиквел "Триггер. Фильм" (режиссер Александра Ремизова). Также в программу вошел фильм "Чувства Анны" (режиссер Анна Меликян), который объявлен вне конкурса.

В сериальную программу вошли сериал Константина Богомолова "Кеша должен умереть", сериал "Бар "Один звонок" (режиссер Сергей Филатов), многосерийный фильм "Очевидное невероятное" (режиссер Александр Войтинский), сериал "Секс. До и после" (Дарья Мороз), "Черное облако" Карена Оганесяна, комедийное роуд-муви "Пять копеек" (режиссер Александр Назаров), сериал "Трепачи" (Симон Багдасарян), криминальная драма с Олегом Меньшиковым "Прелесть" (режиссер Динар Гарипов), комедия с национальным колоритом "Бедные Абрамовичи" (Илья Фарфель), сериал "Плакса" (Андрей Силкин), сериал "Слово пацана" Жоры Крыжовникова, "Лада Голд" (Никита Власов), сериал "Кибердеревня" (Сергей Власов), "Цикады" (Евгений Стычкин).

О фестивале

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "Иви" и Wink представляют главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024 годов.

Функцию жюри исполняют все гости, участники и зрители, у которых есть возможность голосовать за проекты в онлайн-формате. Победители будут определены голосованием в нескольких номинациях: "Лучший фильм", "Самый ожидаемый сериал", "Герой "Нового сезона" и "Героиня "Нового сезона". Попечительский совет фестиваля также выберет победителя в номинации "Открытие "Нового сезона".