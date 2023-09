Жилет Фредди Меркьюри с портретами его шести котов продали с аукциона за $174 тыс.

Эта сумма в 20 раз превысила его оценочную стоимость

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Шелковый жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри с портретами его шести котов и кошек был продан на аукционе за £139,7 тыс. ($174,3 тыс.). Лот, выставленный на торги аукционного дома Sotheby's, ушел с молотка за сумму, которая в 20 раз превысила его оценочную стоимость.

Предмет одежды подарил Меркьюри на Рождество 1990 года его друг Дональд Маккензи. В этом жилете, черной шелковой рубашке и спортивных штанах уже глубоко больной Меркьюри появляется в последнем клипе Queen, снятом на песню These Are The Days Of Our Lives за полгода до смерти исполнителя. Певец был страстным кошатником, и на алой ткани изображены его любимцы: Голиаф, Делайла, Лили, Мико, Оскар и Ромео. Их фотографии Маккензи передал своей знакомой Риссе Рэтклифф, которая и расписала подарок.

Sotheby's второй день распродает собрание из 1,5 тыс. личных вещей Меркьюри. С момента смерти музыканта они хранились в его лондонском особняке Garden Lodge, который вместе с ними был завещан Мэри Остин - женщине, которую лидер Queen называл любовью всей своей жизни и гражданской женой. Более чем через 30 лет после его смерти 72-летняя Остин решила продать свою коллекцию, направив часть доходов в фонды Меркьюри и певца Элтона Джона, привлекающие внимание к проблеме ВИЧ/СПИД. Это заболевание стало причиной смерти Меркьюри, не дожившего до 46 лет.

В среду с молотка ушли наиболее ценные лоты, включая кабинетный рояль Yamaha G2, принадлежавший Меркьюри 16 лет (продан за $2,2 млн), и черновик с текстом знаменитой песни Bohemian Rhapsody, за который отдали $1,7 млн. Самым дорогим лотом четверга ($570 тыс. при оценочной стоимости $15-20 тыс.) стал парадный черный китель с орденами, аксельбантами и серебряными эполетами, который Меркьюри надевал во время бала, устроенного им в 1985 году в Мюнхене по случаю его дня рождения. Кадры со скандальной вечеринки вошли в клип Living On My Own, который из-за этого был запрещен к показу на Би-би-си. За $135 тыс. была продана желтая сетчатая майка c нагрудным лейблом Champion, в которой Меркьюри выступал на своем последнем концерте вместе с Queen перед 120 тыс. зрителей в августе 1986 года.