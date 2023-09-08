8 сентября, 08:23

Александр Буйнов заявил о готовности выступить на освобожденных территориях Донбасса

Певец сообщил, что в прошлом году уже выступал в некоторых городах Донбасса

САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России, певец Александр Буйнов готов выступать на освобожденных территориях Донбасса, об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Когда Луганская филармония позовет меня просто как артиста, скажет: "Приезжайте к нам от Луганской филармонии давать концерты по всем освобожденным территориям", - сказал Буйнов в ответ на вопрос, готов ли он продолжить выступать в Донбассе.

Он добавил, что в прошлом году уже выступал в некоторых городах Донбасса.

В пятницу Буйнов выступил на концерте, посвященном открытию второй очереди мемориалов героям современного противостояния в Донбассе на кургане Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР). А впервые народный артист РФ выступил на территории ДНР в мае 2017 года, когда республика отмечала свое трехлетие. 

Теги:
РоссияБуйнов, Александр Николаевич
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