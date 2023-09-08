Разборки с английским изяществом: семь фильмов Гая Ричи, которые стоит посмотреть

Гай Ричи известен всему миру как мастер криминальных комедий и фильмов о буднях гангстеров. Можно предположить, что у режиссера были тяжелые детство и юность, но на самом деле об уличной жизни Ричи мало что знал: он рос в поместье XVII века, учился в частных школах, а его родословная и вовсе тянется от английского короля Эдуарда I. В начале своей карьеры Гай Ричи работал курьером, занимался съемками рекламы, а стать кинорежиссером решил, когда ему было около 30. У него не было специального образования, но первые же работы принесли ему успех. Рассказываем о них и о других проектах, которые сделали Ричи одним из самых известных режиссеров наших дней.

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

Многие считают этот фильм визитной карточкой режиссера, при этом не подозревают, что для Гая Ричи он был дебютом в полнометражном кино. Прежде Ричи занимался только съемками музыкальных клипов и рекламных роликов на телевидении, а в его портфолио была всего одна короткометражка — "Трудное дело" (1995). Именно она и помогла начинающему режиссеру выйти на новый уровень: 20-минутную ленту о британских гангстерах по стечению обстоятельств посмотрела Труди Стайлер, жена Стинга. Стиль Ричи показался ей интересным, и она рискнула профинансировать его следующий, уже большой проект (при условии, что маленькая роль в нем достанется ее мужу). Стайлер не промахнулась: после премьеры картина "Карты, деньги, два ствола" получила на премии BAFTA приз зрительских симпатий, а также номинацию на самый выдающийся фильм года. К тому же в мировом прокате фильм собрал $25 млн, что превышает его бюджет более чем в 20 раз.

Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола", 1998 год © Michael Ochs Archives/ Getty Images

"Карты, деньги, два ствола" — криминальная комедия о четырех парнях, которые хотят заработать на игре в карты, но оказываются в беде: их обыгрывает опытный шулер и криминальный авторитет Гарри "Топор", и теперь друзья должны в течение недели отдать ему 500 тыс. фунтов. Чтобы спастись, героям приходится стать настоящей бандой и влиться в преступное подполье Лондона. Кстати, прорывным фильм стал не только для режиссера: одну из главных ролей сыграл Джейсон Стэйтем, который прежде не имел опыта в кино, но отлично подходил по фактуре. Построить карьеру "Карты, деньг, два ствола" помогли и начинающему продюсеру Мэттью Вону, которого теперь мы знаем как режиссера картины "Звездная пыль", двух первых частей "Людей Икс" и серии фильмов Kingsman.

"Большой куш" (2000)

Дебютная картина Ричи оказалась настолько успешной и любимой зрителями, что Брэд Питт, уже ставший к 2000-м звездой первой величины, сам попросил у режиссера роль в его следующем проекте. Вскоре выяснилось, что Питт не может достоверно сымитировать лондонский акцент, поэтому в "Большом куше" он сыграл Микки-цыгана. Его герой и другие колоритные персонажи, вроде нелегального боксерского промоутера Турка (Джейсон Стэйтем), торговца оружием Бориса "Бритвы" (Раде Шербеджия) или громилы Тони "Пуля в зубах" (Винни Джонс), оказываются втянуты в аферу, связанную с похищением очень ценного бриллианта. При этом сорвать большой куш хочет каждый из них.

Скотт Уэлш и Брэд Питт на съемках фильма "Большой куш", 2000 год © Daniel Smith/ Getty Images

В картине так много героев и линий, сплетающихся в общую канву, что сюжет в двух словах не перескажешь (как и в большинстве фильмов Ричи). Богат "Большой куш" и шутками — временами абсурдными и черными, но в целом такими, что диалоги героев приковывают внимание не меньше, чем экшен. Из-за сложной структуры и смешения криминала с комедией эту и другие ранние работы Гая Ричи часто сравнивают с фильмами Квентина Тарантино (объединяет кинематографистов и то, что они оба самостоятельно пишут сценарии). Однако в фильмах Ричи меньше крови и насилия, они пропитаны британским юмором, да и в целом давно стали частью самостоятельной и узнаваемой киновселенной режиссера.

"Рок-н-рольщик" (2008)

Еще одна криминальная комедия о преступном мире Лондона. Правда, на этот раз среди героев не только глуповатые бандиты и жулики, но и русский олигарх Юрий Омович (Карел Роден), и рок-звезда Джонни Фунт (Тоби Кеббелл), и большой криминальный босс Ленни Коул (Том Уилкинсон). Противостоит им банда из трех друзей (Джерард Батлер, Идрис Эльба и Том Харди), попавших в неприятности из-за неудачной аферы с недвижимостью. В этой запутанной истории, где нашлось место и похищению важной картины, и фейковой смерти, и предательству, у каждого из героев свои скелеты в шкафу. Они обнаруживаются один за другим, а сюжет закручивается все сильнее.

© YouTube / Movie Predictor

После премьеры фильм получил смешанные отзывы и средний рейтинг одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes (60%). В то же время критики отмечали хорошую игру актеров, хвалили сценарий, а британский журнал о кинематографе Empire назвал "Рок-н-рольщик" лучшим фильмом года. Для Гая Ричи признание было важным, оно помогало восстановить репутацию после провала в 2002-м: тогда режиссер был награжден пятью антипремиями "Золотая малина" за фильм "Унесенные", где в главной роли снялась его жена Мадонна (артисты провели в браке семь лет и развелись в 2008-м).

"Шерлок Холмс" (2009)

Этот фильм, снятый при поддержке компании Warner Bros., стал для Гая Ричи первым голливудским проектом. Впрочем, и он наполнен британским колоритом, ведь в основу блокбастера легла английская классика — повести о Шерлоке Холмсе. Экранизацией текстов Артура Конана Дойла фильм Ричи не назовешь: в основе сюжета оригинальная история, написанная специально для кино (кстати, это был первый сценарий, над которым работал не сам режиссер, а приглашенные авторы).

© YouTube / Warner Bros. Pictures

Роль знаменитого детектива сыграл Роберт Дауни — младший, доктора Ватсона — Джуд Лоу. Действие фильма разворачивается в 1890 году: герои расследуют мистическое дело, связанное с чередой ритуальных жертвоприношений. Их главным врагом становится таинственный лорд Блэквуд — казненный на глазах Холмса и Ватсона, но внезапно воскресший и замышляющий нечто ужасное. Детектив и доктор (который по фильму обладает не меньшими дедуктивными способностями) пытаются найти логическое объяснение происходящему и остановить зло. Несмотря на то что образы главных героев получились несколько осовременнеными, Ричи удалось тонко передать мрачноватую атмосферу викторианского Лондона. Он получил номинацию премии "Сатурн" как лучший режиссер, а спустя два года выпустил сиквел "Шерлок Холмс: Игра теней".

"Аладдин" (2019)

Этот фильм стоит особняком в творчестве режиссера — снятый на студии Disney и ориентированный на детей, он удивляет: неужели Ричи бывает и таким? Примечательно, что "Аладдин" стал самой кассовой картиной в карьере британца — мировые сборы составили более $1 млрд. Этот фильм — киноадаптация одноименного диснеевского мультика 1992 года. Сюжет хотя бы в общих чертах знаком большинству: нищий уличный воришка Аладдин находит волшебную лампу и заводит дружбу с джинном, исполняющим желания, пытается покорить принцессу Жасмин и сражается с коварным визирем Джафаром.

© YouTube / Walt Disney Studios

Вместо лондонских подворотен — султанский дворец, вместо гангстерских разборок — полеты на ковре-самолете, да и дела решаются не на подпольном ринге, а в Пещере чудес. При этом сопровождается все песнями и танцами: картина снята в жанре мюзикла. Почерк Ричи здесь угадывается с трудом — разве что в сценах с погонями, когда кадры чередуются с привычной для режиссера динамикой. В главных ролях снялись Мена Массуд, Наоми Скотт и Уилл Смит.

"Джентльмены" (2019)

2010-е были для Гая Ричи временем экспериментов с темами и жанрами. Однако к концу десятилетия он решил вернуться к криминальным историям и выпустить фильм, который был бы близок по духу его ранним работам. Сюжет картины "Джентльмены" строится вокруг событий из жизни крупного лондонского наркоторговца Майкла Пирсона. Ричи вновь создал много витиеватых сценарных линий, а еще сделал повествование нелинейным: начинается фильм со сцены, в которой некто стреляет в главного героя. Что привело к этому и какие секреты скрывал Пирсон, зрителям предстоит узнать.

© YouTube / Kinoman

У "Джентльменов" блестящий актерский состав: главную роль сыграл Мэттью Макконахи, также в криминальной комедии снялись Хью Грант, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Мишель Докери и другие звезды. В 2021-м лента номинировалась на премию "Сатурн" как лучший приключенческий фильм или боевик.

"Гнев человеческий" (2021)

Гай Ричи открыл Голливуду Джейсона Стэйтема, и на сегодняшний день актер снялся в пяти его картинах. При этом с тех пор, как в 2005-м вышел "Револьвер" со Стэйтемом в главной роли, перерыв в их совместной работе длился около 15 лет: воссоединение произошло лишь в 2020-м на съемках "Гнева человеческого". Стэйтем сыграл в нем главного героя Эйча — брутального и немногословного мужчину, который устраивается работать инкассатаром в лос-анджелесскую компанию Fortico Security. На грузовики этой фирмы часто нападают вооруженные налетчики, но Эйчу удается в одиночку справится с целой бандой преступников. Он становится героем в глазах коллег, но вскоре они начинают подозревать, что Эйч — не тот, за кого себя выдает.

© YouTube / Miramax

На этот раз Ричи отказался от комедийного жанра и снял триллер, причем добавил в него и мистицизм — фильм поделен на несколько глав, каждая из которых имеет свое загадочное название (например, "Злой дух" или "Выжженная земля"); в некоторых кадрах есть отсылки к библейским сюжетам, а титры сопровождаются гравюрами со сценами изгнания Люцифера.

Дарья Шаталова