В Калининграде назвали победителей Международного конкурса органистов им. Таривердиева

Победительницей стала россиянка Мария Коронова

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Коронова стала победителем XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, завершившегося в Калининграде. Она признана лучшей по результатам финального тура этого состязания, который проходил в историческом Кафедральном соборе на острове Канта, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Жюри, возглавляемое профессором Высшей музыкальной академии Страсбурга, органистом собора Парижской Богоматери Иоанном Вексо, назвало победителей конкурса. Первой премии и звания лауреата удостоена россиянка Мария Коронова. Она также получает гран-при конкурса - статуэтку Органного ангела, выполненную из балтийского янтаря калининградскими мастерами специально для конкурса", - рассказали в пресс-службе. Победительница увезет с собой и специальную премию за лучшую интерпретацию музыки Микаэла Таривердиева, чье имя носит все эти годы конкурс.

Вторая премия и звание лауреата досталась Сяофэну Хэ - исполнителю из Китая. Третья премия и звание лауреата конкурса у Жана Нувель-Алу из Франции. Дипломантами конкурса стали Аида Глухова и Елена Малева, представлявшие Россию в шестерке финалистов конкурса. Еще одна россиянка - Ирина Крюкова - удостоена специальной премии "Надежда Отечества", учрежденной Георгием Боосом.

Помимо лауреатских и дипломантских званий и премий, для участников конкурса подготовлены многочисленные другие награды. Призовой фонд конкурса в этом году составляет 13 тыс. долларов. Специальные премии и призы учредили Петербургская филармония, филармонии Красноярска, Томска, Перми, Краснодара, другие учреждения культуры страны.

О победителе

Победитель XIII Международного конкурса органистов им. Таривердиева Мария Коронова родилась в 2000 году в городе Усть-Илимске Иркутской области. В настоящий момент является студенткой 4-го курса кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, класс заслуженного артиста РФ профессора Даниэля Зарецкого. Является лауреатом всероссийских и международных органных фестивалей и конкурсов.

В разговоре с журналистами она призналась, что "пока еще не осознала до конца своей победы". "Я старалась, уровень конкурса серьезный, все участники - замечательные музыканты, классные органисты… Понимала, что главное - выполнить максимально свою работу, сыграть лучший вариант для себя, а там уже как решат члены жюри, какая реакция слушателей будет", - рассказала органистка.

Говоря о премии за лучшую интерпретацию музыки Таривердиева, Мария заметила, чтобы понять великого композитора, его органные сочинения, прочувствовать отношение к своим же произведениям самого маэстро, она читала книги о нем и его творчестве. "Я рисовала себе образы этой музыки, когда исполняла ее", - заметила она. Согласно условиям конкурса, в третьем туре в обязательной программе ее участников для исполнения была одна из частей знаменитой симфонии "Чернобыль" Таривердиева.

О конкурсе

Торжественное открытие XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева прошло 3 сентября. В Калининграде собрались участники полуфинального тура - 22 исполнителя из шести стран, прошедшие отбор в формате онлайн-прослушиваний в Нью-Хейвене (США), Гамбурге (Германия), Пекине (Китай) и в режиме очных прослушиваний в Москве. Наибольшее представительство в калининградском этапе получили Россия и Китай - по девять участников, еще четыре страны - Канада, Франция, Южная Корея и ЮАР - по одному участнику. Шестеро из этих 22 органистов прошли затем в финал конкурса.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - один из крупнейших в мире - проводится Кафедральным собором с 1999 года, раз в два года, при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел России и правительства Калининградской области.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, которая и звучит на конкурсе имени маэстро.