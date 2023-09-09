В Саранске стартовал фестиваль "Театральная осень"

Его открыл спектакль "Куйгорож" Мордовского национального театра

ТАСС, 9 сентября. Спектакль Мордовского национального драматического театра "Куйгорож" по пьесе Валентины Мишаниной, в основу которой легла старинная мордовская сказка, открыл V фестиваль национальных театров России "Театральная осень" в Саранске. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"Добро пожаловать на "Театральную осень"! В Саранске свои постановки представят национальные творческие коллективы из регионов Поволжья, Северного Кавказа, а также из Санкт-Петербурга. Спасибо Министерству культуры России за поддержку этого самобытного фестиваля. Сегодня - замечательный спектакль "Куйгорож" Мордовского национального театра", - написал Здунов.

Как сообщается на сайте правительства Мордовии, спектакль создан по пьесе Валентины Мишаниной, в основу которой легла старинная мордовская сказка.

Открытие фестиваля прошло в Мордовском национальном драматическом театре. Фестиваль традиционно проводится при поддержке Министерства культуры РФ и собирает ведущие национальные творческие коллективы нашей страны. Зрителей ждет встреча с театрами из Башкирии, Бурятии, Дагестана, Мордовии, Татарстана, Чечни, Чувашии, Марий Эл. В основную программу фестиваля включены постановки по произведениям национальных писателей, при этом все постановки пройдут с синхронным переводом на русский язык.

Фестиваль "Театральная осень" традиционно проходит в сентябре при поддержке Министерства культуры РФ и собирает ведущие национальные творческие коллективы России. С 2019 года фестиваль проходил в Крыму, в 2022 году он состоялся во Владикавказе. 2023 год объявлен Годом народного единства в Республике Мордовия, поэтому мероприятие впервые пройдет в столице республики - Саранске.