В Кириллове спустя полвека планируют вновь изучить уникальные иконы Успенского собора

Гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов сообщил, что специалисты должны провести необходимые съемки и потом проанализировать их

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Группа ученых Русского музея изучит иконы Успенского собора XV века, входящего в ансамбль Кирилло-Белозерского музея-заповедника, это один из четырех сохранившихся в мире иконостасов того периода, спустя полвека после реставрации его икон появились новые возможности для изучения, которые ранее были недоступны. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов.

"Исследования икон Успенского иконостаса, которые проводятся сейчас, проходят на совсем ином уровне. Это и большая степень разрешения, и большая возможность в изучении красочного состава, структуры красочного слоя - все это абсолютно было недоступно ранее, когда шли работы по реставрации этих икон в 1960-1970-е годы. Специалисты должны провести необходимые съемки, а потом проанализировать их. При этом стоит задача изучения не только икон, которые входят в состав нашего музея, но и икон этого цикла, которые находятся в Русском музее, в Музее имени Андрея Рублева", - рассказал ТАСС гендиректор.

По его мнению, возможно, удастся разрешить оставшиеся вопросы об авторстве. В свое время известный в России реставратор по темперной живописи Ольга Лелекова, которая работала над иконостасом и выпустила много монографий, считала, что иконостас создали художники трех школ - Московской, Новгородской и Ростовской. У некоторых исследователей в то время было мнение, что художников было больше. Однако возможности науки 1970-1980-х годов не давали ответа.

Как рассказала ТАСС заместитель генерального директора музея-заповедника Светлана Смирнова, иконостас Успенского собора, который датируется 1497 годом, - самый крупный в мире из сохранившихся на сегодня. В нем было всего 60 икон конца XV века, на сегодня практически все они сохранились, и большая часть находится в Кириллове, остальные - в Русском музее, Третьяковской галерее, в Музее имени Андрея Рублева.

По ее словам, сейчас группа ученых во главе с руководителем отдела технологических исследований Русского музея Сергеем Сирро исследует икону вглубь. Иконы фотографируют специальной камерой на достаточно большом расстоянии, через стекло, потому что их нельзя вынуть из витрин, где они находятся с собственным температурно-влажностным режимом. Камеры позволяют видеть икону насквозь, увидеть особенности, невидимые глазу: набросок мастера и как он накладывал мазки кистью. Исследование очень важно и для оценки сохранности памятников. По итогу технической работы будет проводиться большая научная работа.

Заместитель директора по реставрации "Международного центра реставрации" Жанна Максименко сообщила, что мобильная лаборатория из Санкт-Петербурга ведет съемку икон инфракрасной камерой сканирующего типа Osiris. Ее возможности превосходят возможности инфракрасной съемки на специализированную пленку, которую использовали предыдущие исследователи.

О памятнике

Успенский собор 1496 года постройки являлся главным храмом Кирилло-Белозерского монастыря и одним из первых каменных храмов на Руси, который превзошел по своим размерам соборы главных московских монастырей. Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году монахом Кириллом, является крупнейшим православным монастырем-крепостью из сохранившихся со времен Древней Руси. Крепость считается вершиной средневекового фортификационного искусства. Состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.