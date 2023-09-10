В Еврейском музее откроют программу VR-кино Московского еврейского кинофестиваля

Как сообщили организаторы, она будет работать в музее каждое воскресенье с 15 октября по 12 ноября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Программа секции VR-кино восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) откроется в Еврейском музее и центре толерантности в воскресенье и продлится до 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

"10 сентября в Еврейском музее и центре толерантности открывается секция программы VR-кино Московского еврейского кинофестиваля. С 12:00 до 22:00 в пространстве над 4D-кинозалом будет работать VR-секция, состоящая из семи VR-станций: три станции для показа интерактивных работ и четыре станции для показа фильмов 360", - говорится в сообщение.

В дальнейшем программа VR-кино будет работать в Еврейском музее каждое воскресенье с 15 октября по 12 ноября, отметили в пресс-службе. Показы пройдут, в частности, 15 октября, 22 октября, 29 октября, 5 ноября и 12 ноября. В программу вошли фильмы, снятые на реальную видеокамеру с обзором в 360 градусов, который позволяет зрителю осмотреть вокруг все происходящее, при этом оставаясь внутри реально снятого на видео документального повествования, а также интерактивное кино.

В частности, зрители увидят фильмы "Святой город" Нимрода Шанита,"Однажды у моря" Ади Лави, ленту "Последнее прощание" Габо Ароры и Али Палица, "Памятник" Эрана Шапиры и другие. Все фильмы секции VR-кино МЕКФ будут доступны для зрителей бесплатно.

Московский еврейский кинофестиваль завершится в столице 10 сентября. На торжественной церемонии закрытия зрителям покажут первые эпизоды сериала "Бедные Абрамовича" режиссера Ильи Фарфеля. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля. ТАСС - генеральный информационный партнер.