Мариинка в сентябре отметит день рождения Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр в сентябре отметит день рождения композитора Дмитрия Шостаковича исполнением всех его симфоний в хронологическом порядке. Первый из восьми вечеров пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.

"Одним из главных сентябрьских событий в Мариинском театре станет празднование дня рождения Дмитрия Шостаковича. К значимой дате в концертном зале приурочен грандиозный цикл "Все симфонии Шостаковича" в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также показ оперных спектаклей, являющихся репертуарными редкостями", - рассказали в пресс-службе.

Все 15 симфоний, написанных в период с 1925 по 1971 год, прозвучат в последовательном порядке. Слушателей также ждут музыкальное дополнение программы и специальные гости цикла.

Среди них - лауреат II премии Международного конкурса имени Петра Чайковского (2015) виолончелист Александр Рамм, обладатель III премии XVII конкурса имени Чайковского скрипач Даниил Коган, лауреат II премии того же конкурса виолончелистка Мария Зайцева. В день рождения Шостаковича, 25 сентября, его Второй фортепианный концерт исполнит в сопровождении оркестра пианист Абисал Гергиев.

Программу месяца Шостаковича дополнят оперы "Нос" и "Леди Макбет Мценского уезда", которые будут исполнены соответственно 19 и 20 сентября под управлением Валерия Гергиева.