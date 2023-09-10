В Москве фестиваль "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" посетили более 20 тыс. человек

Афиша фестиваля включала в себя драматические, музыкальные, пластические спектакли и программу для детей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. человек посетили в Москве фестиваль "Театральный марш" - самый масштабный в России ежегодный фестиваль под открытым небом, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке, который является организатором смотра.

"Фестиваль посетили 21 тыс. 750 человек", - сказала собеседница агентства.

Афиша фестиваля, который проходил в московском саду "Эрмитаж", включала драматические, музыкальные, пластические спектакли, программу для детей. Это были постановки Театра на Таганке, Музыкально-драматического театра "А-Я", Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, "Школы современной пьесы", Театра Терезы Дуровой, Театра им. Пушкина, "Школы драматического искусства", театра "Новая опера".

В частности, "Школа драматического искусства" представила концерт-спектакль "Родные песни", Театр Терезы Дуровой - музыкально-поэтический спектакль "Без галош элегантнее", Театр на Таганке - постановки "Утиная охота", "Три + три" и "Черная кошка, белый кот". В перерывах между спектаклями играл Tinto Brass Band - независимый уличный оркестр духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина.

Впервые фестиваль прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж". За годы проведения смотр посетили более 200 тыс. зрителей. Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и был включен в официальную программу празднования Дня города - 2023.