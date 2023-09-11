В Петербурге представили картины Глазунова, созданные в Чили накануне переворота 1973 года

Работы можно увидеть в Музее политической истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Выставка "Художник о Чили. Выставка графических работ И. С. Глазунова к 50-летию военного переворота в Республике Чили" открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС генеральный директор музея, кандидат исторических наук Елена Лысенко, все работы были написаны Глазуновым в Чили, накануне переворота 1973 года, и в Петербурге выставляются впервые.

"Мы представляем выставку работ Ильи Глазунова, которые были созданы им на территории Чили накануне того самого переворота 1973 года. Эти работы ранее никогда у нас не выставлялись. В 2018 году они уезжали от нас на выставку в Москву. В этом году мы решили осветить этот трагический юбилей, выставив эти работы уже для петербуржцев", - поделилась Елена Лысенко.

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, в результате которого вместо президента-социалиста Сальвадора Альенде к власти пришел печально известный генерал Аугусто Пиночет. В Советском Союзе очень остро отреагировали на "чилийскую проблему" - многие творческие люди тогда активно включились в поддержку чилийского народа. Одним из них был художник Илья Глазунов, который в статусе корреспондента провел в Чили полтора месяца и успел запечатлеть самый напряженный момент внутриполитической борьбы этой страны. Его руке принадлежат портреты как выдающихся чилийских политических и общественных деятелей, так и обычных представителей рабочего класса.

Как отметила Елена Лысенко, несмотря на отличительный художественный стиль Глазунова, музей показывает его работы только с точки зрения социально-политической истории, а потому выставка дополнена также и работами таких выдающихся мастеров как Борис Ефимов и Андрей Харшак.

"Мы решили, что покажем самые яркие работы еще и других художников. Это сделано для того, чтобы показать взгляд художественной интеллигенции СССР на события в Чили через некую историческую перспективу", - подчеркнула Лысенко.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и прочее.