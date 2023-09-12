12 сентября, 13:23

Пласидо Доминго отменил гастроли в Софийской опере из-за травмы

Оперный певец повредил плечо

СОФИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который должен был дебютировать в Софийском театре оперы и балета в качестве дирижера оперы Джузеппе Верди "Травиата", открывающей театральный сезон, отменил гастроли из-за травмы плеча. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Софийской оперы.

"Маэстро повредил сухожилие на правом плече и не может дирижировать. Спектакль, намеченный на 15 сентября, отменен", - сообщили в театре.

Ранее было распространено видеообращение 83-летнего музыканта в котором он приветствовал болгарского зрителя. "Дорогие болгарские друзья, я счастлив и очень горжусь, что буду с вами 15 сентября, чтобы дирижировать "Травиатой" в Софийской опере. Это будет мой дебют в этом прекрасном театре", - заявил тогда он. 

Теги:
ИспанияДоминго, Пласидо
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