На "Тавриде" отобрали семь культурных проектов на 3,2 млн рублей для грантовой поддержки

Всего над проектами работали более 300 участников из 61 региона России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Экспертная группа конкурса "Росмолодежь. Гранты" распределила гранты на 3,2 млн рублей между семью проектами, которые авторы защищали во время образовательного заезда "Таланты Юга России" в арт-кластере "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе "Тавриды".

"На "Тавриде" в Крыму завершился образовательный заезд "Таланты Юга России". Более 300 участников из 61 региона России исследовали основы культурной идентичности, исторической памяти и общности народов России и вместе работали над идеями по их сохранению и развитию в современных реалиях. Многие защищали свои проекты на конкурсе "Росмолодежь. Гранты". По итогам семь победителей рекомендованы экспертной комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 3 202 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.

Самые большие гранты - на 772 тыс. и 670 тыс. рублей - присудили Юлии Сабуровой из Вологодской области и Алине Пятковой из Москвы соответственно. Первой принадлежит идея организации Межрегионального творческо-образовательного форума "ТОРФ". Форум станет площадкой для раскрытия начинающих поэтов, музыкантов и прочих авторов, еще не зарекомендовавших себя на рынке. Второй проект посвящен созданию творческой молодежной площадки "АРТМИФ", которая займется поиском и поддержкой молодых художников и дизайнеров с последующей популяризацией культурного наследия и истории регионов России.

О других проектах

Дарья Лапшина из Республики Башкортостан получит грант в 660 тыс. рублей на арт-мастерскую "Голос творчества" в Уфе - там пройдут пять образовательно-практических модулей для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В программе арт-мастерской - тренинги по работе над мышлением и изучением личностного потенциала, обучение социальному проектированию и организации молодежных событий. Умар Седиев из Красноярского края выиграл 600 тыс. рублей на создание короткометражного фильма "Сквозь картины", который, в частности, покажет достойный облик госслужащих и сотрудников правоохранительных органов.

"Юлия Халлыева из Нижегородской области направит грант в 212 тыс. рублей на проект "В стекле": серия благотворительных мастер-классов. Дети из малоимущих семей Нижнего Новгорода и области смогут посетить занятия по работе со стеклом, познакомиться с историей этого творческого направления и своими руками поработать в техниках "Мозаика", "Фьюзинг" и "Витраж Тиффани", - рассказали в пресс-службе.

Грант в 200 тыс. рублей присудили Алене Дроновой из Белгородской области - она создаст в Белгороде иммерсивные выставки авторских кукол в коллаборации с театральным, музыкальным и фотоискусством. Представительница Башкортостана Эльвира Чулпанова получит 88 тыс. рублей на мастер-классы для воспитанников детского дома в Белебее, где детей будут учить росписи сумок и толстовок, плетению браслетов и чокеров.

О конкурсе

Конкурс "Росмолодежь. Гранты" проводится на площадке арт-кластера "Таврида" Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей". С 2015 года победителями конкурса стали более 1,1 тыс. человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 млн рублей.