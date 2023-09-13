ЦАТРА открыл сезон премьерой спектакля "Девочки" в честь 100-летия Зои Космодемьянской

В основе спектакля лежит пьеса драматурга Дарьи Верясовой "9903"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) Министерства обороны РФ открыл сезон премьерой спектакля "Девочки" в день 100-летия со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"13 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, разведчицы Зои Космодемьянской, в память об этом 94-й театральный сезон Театр Российской Армии открыл премьерой спектакля "Девочки", - сказали в МО РФ.

В основе спектакля - пьеса драматурга Дарьи Верясовой "9903" о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. С началом Великой Отечественной войны они добровольно выбрали местом службы воинскую часть 9903 и вошли в состав диверсионно-разведывательной группы, напомнили в военном ведомстве.

"Для меня это не просто премьера, это результат 20-летней работы: с архивами, с ветеранами, с родственниками бойцов и командиров воинской части номер 9903. И девочки, которым посвящен спектакль, для меня не просто девочки, я их знала лично. С Маргаритой Михайловной Паншиной (Рита Каравай) мы просто дружили, я часто бывала у нее в гостях. Эта пьеса и спектакль - огромная ответственность. Перед этими девочками, перед их родственниками, перед собственной совестью", - говорит автор пьесы Дарья Верясова.

Главная задача постановки - сохранение исторической памяти. "Каждый наш выбор определяет будущее, а иногда и будущее нашей страны. Пример мужества, стойкости Зои и других девочек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания, найти в себе свет, доблесть и доброту", - отметила режиссер Юлия Шульева.

В этот день также представители Министерства обороны России и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации почтили память Космодемьянской. В годовщину столетия советской разведчицы участники мероприятия возложили венки и цветы к месту ее захоронения на Новодевичьем кладбище. В мероприятии приняли участие и учащиеся столичной школы имени Зои и Александра Космодемьянских, где они обучались.