Около 15 короткометражек снимут о людях из разных регионов, внесших вклад в развитие РФ

Работу уже начали с Вологодской, Владимирской и Ярославской областями

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная творческая группа режиссеров намерена создать до конца 2024 - начала 2025 года около 15 короткометражных фильмов о людях из разных регионов, которые внесли вклад в развитие науки и культуры России. Работа уже начата с Вологодской, Владимирской и Ярославской областями, сообщил ТАСС один из организаторов проекта, продюсер и режиссер Дмитрий Чернецов после премьерного показа документально-игрового фильма "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" в Москве.

"Сейчас мы планируем создать несколько пилотных проектов и протестировать их на различных фокус-группах. Затем мы посмотрим, по какому пути идти дальше и на чем сделать акцент. В настоящее время первый цикл предполагает съемку около 15 фильмов о героях, внесших вклад в развитие разных отраслей России. Мы надеемся в течение 2024 года и в начале 2025 года эти планы осуществить", - сказал Чернецов.

Он добавил, что в проект будут вовлечены разные регионы России. "Это будет межрегиональный проект о великих людях России. Уже начата работа с Вологодской, Владимирской и Ярославской областями", - отметил один из создателей фильма о Леденцове.

По словам Чернецова, создание таких фильмов внесет вклад в просветительскую работу с молодежью. "С этими фильмами мы пойдем в школы и вузы, поскольку для меня кажется важным проведение творческих встреч с участием режиссеров. У нас уже был успешный опыт в этой сфере - мы сделали кинопроект об участниках блокады Ленинграда. Мы создали сборник короткометражек, тестировали в школах и получили от всех положительные отзывы, а сейчас хотим эту практику применить в общероссийском масштабе", - пояснил режиссер.

Как отметил Чернецов, некоторые фильмы будут посвящены менее известным или забытым людям, которые также вносили вклад в развитие России. "Какие-то имена для нас история пока еще не открыла, поэтому это тоже очень важная задача нашего проекта - находить интересные и забытые имена наряду с известными", - резюмировал собеседник агентства.

Премьера фильма о Христофоре Леденцове - вологодском меценате, учредителе одного из первых фондов в поддержку науки - проходила в Москве по проекту "Капитал доверия", который реализует АНО "Премия Христофора Леденцова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.