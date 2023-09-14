В Красноярске в 2024 году начнутся съемки полнометражного детского фильма

Кино будет основано на реальных событиях

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Полнометражный игровой фильм для детей по оригинальному сценарию начнут снимать в Красноярске в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Енисей кино" Ирина Белова.

"Съемки полнометражного игрового фильма для детско-юношеской аудитории, основанного на реальных событиях, начнутся в Красноярске в 2024 году. Сейчас идет подготовительный процесс. "Енисей кино" ведет работу по подбору и согласованию локаций, формированию потребностей в оборудовании и персонале для съемочной группы. Предполагается, что фильм будет снят по оригинальному сценарию", - сообщила Белова.

По ее словам, всего в 2024 году в Красноярском крае планируется съемки шести-семи крупных федеральных кинопроектов. "Помимо фильма для детско-юношеской аудитории, в планах есть съемки семейных полнометражных фильмов, сезон одного из популярных телесериалов, мистического детективного сериала", - пояснила Белова.

В Красноярском крае в конце 2022 года был принят закон "О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае". В январе 2023 года состоялся премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии.