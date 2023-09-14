В Москве впервые пройдет фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций"

Гости смогут пообщаться с представителями цифровой индустрии, узнать о роли технологий в искусстве, а также обсудить тренды и новые направления диджитал-арта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций" впервые пройдет на площадке "Цифровое деловое пространство" в Москве 29 сентября. Гости смогут пообщаться с представителями цифровой индустрии, узнать о роли технологий в искусстве, а также обсудить тренды и новые направления диджитал-арта, сообщается на портале мэра Москвы.

"Новые технологии - одно из приоритетных направлений инновационного развития Москвы, поскольку они не только расширяют человеческие возможности, но и дают шанс насладиться тем, что может существовать лишь в цифровой среде. Именно для этого впервые проводится фестиваль "Ночь инноваций". На площадке "Цифровое деловое пространство" соберутся создатели аудиовизуальных решений, руководители студий, режиссеры, представители города и бизнеса. В рамках фестиваля состоится интервью с режиссером Константином Богомоловым на тему "Новые технологии в кино: взгляд режиссера", а руководитель студии визуальных эффектов Argunov studio, режиссер и сценарист Никита Аргунов расскажет об инновационных решениях в кино- и видеопроизводстве", - говорится в сообщении.

Участники фестиваля смогут посмотреть фестивальную версию постановки "Иное место", которую театр "Морфеус" создал специально для "Ночи инноваций" (премьера состоится в ноябре 2023 года). Спектакль рассказывает о последних часах умирающей цивилизации, однако в этот раз шанс спасти человечество вместо супергероев выпадет приборам умного дома. Зрителям предстоит стать единым целым с искусственным интеллектом, от решения которого будет зависеть судьба Земли. Также гости станут свидетелями ароматизированного видеопогружения в тропические джунгли и смогут послушать музыкальные треки, собранные специально для "Ночи инноваций" ди-джеем и саунд-дизайнером Верой Варади. Запланированы выступления артистов, которые сыграют сеты на электроскрипке и в стиле техно.

Кроме этого, посетителям представят позволяющие заглянуть в будущее города работы финалистов отборочного этапа для AR-художников "Москва. Тренды", организованного столичным агентством инноваций и Культурным центром ЗИЛ. В рамках паблик-тока "Искусство в цифре: как технологии меняют искусство" цифровые художники, галеристы и предприниматели обсудят будущее диджитал-арта, тренды и новые направления.