В Индии на фестивале прозвучали произведения Толстого на 22 языках

Отрывки из произведений автора читали представители Тринидада и Тобаго, Лесото, Эфиопии, Ботсваны, Афганистана, Мали, Кении, Намибии, Замбии, Таджикистана, Шри-Ланки, Туркмении и Маврикия

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Отрывки из произведений Льва Толстого прозвучали на 22 языках во время фестиваля, посвященного русскому писателю, который проходит в Тривандруме на юге Индии. Как сообщил корреспонденту ТАСС почетный консул России и директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир, в литературных чтениях причиняли участие все желающие из Индии и других стран.

"Русский дом в Тривандруме организовал уникальную программу "Лев Толстой в моей стране и на моем языке". Участники мероприятия рассказали, как уважают и читают Толстого в их регионах Индии или в их странах. Они читали отрывки из переводов произведений писателя на родные языки", - рассказал Наир.

Он отметил, что цитаты из романов, повестей и рассказов писателя прозвучали на индийских языках, в том числе на хинди, урду, тамильском, малаялам, телугу, бенгали. В чтениях приняли участие и поклонники творчества писателя из других государств, в основном обучающиеся в Индии студенты. Отрывки из произведений автора читали выходцы из Тринидада и Тобаго, Лесото, Эфиопии, Ботсваны, Афганистана, Мали, Кении, Намибии, Замбии, Таджикистана, Шри-Ланки, Туркмении и Маврикия.

"Я называю страны по очередности выступлений их представителей. При этом студенты из ряда государств читали Толстого на нескольких языках своей страны. Всего на фестивале великого писателя прозвучало 22 языка", - сказал собеседник агентства.

Литературные чтения состоялись в среду и четверг в рамках фестиваля, посвященного 195-летию со дня рождения Толстого, который проходит в Тривандруме с 24 августа по 24 сентября. В программе также предусмотрены семинары для литературоведов, конкурсы для школьников и студентов на знание творчества Толстого, состоится показ фильма "Анна Каренина" режиссера Карена Шахназарова, а также презентация сборника детских рассказов Толстого, переведенных Наиром на малаялам - южноиндийский язык, на котором говорят более 35 млн человек.