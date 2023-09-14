Гендиректор Большого театра назвал одну из причин изменения репертуара ГАБТ

Ей стала критика СВО создателями спектаклей, отметил Владимир Урин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Некоторые спектакли были сняты с репертуара Большого театра потому, что их создатели высказывались "очень определенно" по поводу СВО на Украине. Об этом рассказал гендиректор Большого театра Владимир Урин в интервью "Российской газете", опубликованном в четверг.

Гендиректор ГАБТ назвал две причины изменения репертуара театра. Первая - юридическая, когда у спектаклей закончились лицензии, продление которых сегодня не представляется возможным. "Хотя пока эти лицензии были, даже несмотря на то, что некоторые из создателей спектаклей просили или даже эмоционально требовали снятия своих постановок, мы отвечали: "Загляните в контракт, у вас нет никаких оснований требовать снятия спектакля", - отметил Урин.

"Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш", - рассказал Урин газете. Он подчеркнул, что Большой театр является особым с точки зрения повышенного внимания к нему. "Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара", - заметил он.

Урин также рассказал, что и в условиях сегодняшней общественно-политической ситуации есть единичные случаи, когда западные коллеги соглашаются работать с театром даже в условиях колоссального на них давления. "Правда, иногда они просят до самого последнего момента не оглашать их имена", - уточнил он газете.